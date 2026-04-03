El futbolista Rafa Mir niega la agresión sexual y reduce el caso a “celos” mientras la Fiscalía pide diez años

El caso de Rafa Mir suma un nuevo capítulo judicial con la presentación de vídeos inéditos. El jugador insiste en su inocencia en una causa por agresión sexual que sigue avanzando en los tribunales.

Una defensa basada en nuevas pruebas

El proceso judicial que rodea al futbolista Rafa Mir ha dado un giro relevante en los últimos días. El delantero, vinculado recientemente al Elche CF y con pasado en el Valencia CF, ha presentado ante el juez dos vídeos inéditos como parte de su estrategia de defensa en el caso por presunta agresión sexual.

Los hechos investigados se remontan a una noche de finales de agosto de 2024 en su domicilio de Bétera (Valencia). Según la versión del jugador, todo lo ocurrido se enmarca en relaciones consentidas con dos jóvenes a las que conoció previamente en una discoteca. En su relato, no existió ningún tipo de coacción, sino una situación que describe como una “dinámica consentida” entre las partes implicadas.

La defensa, liderada por su abogado, sostiene que estos nuevos vídeos permitirían contextualizar mejor lo sucedido aquella noche. En concreto, apuntan a que muestran un ambiente en el que ambas mujeres mantuvieron una discusión entre ellas, supuestamente motivada por celos. Este punto es clave en la estrategia del futbolista, que intenta desvincularse de cualquier conducta delictiva. En este escenario, Rafa Mir ha solicitado la libre absolución, defendiendo que las pruebas aportadas desmontan las acusaciones. Sin embargo, la causa sigue en fase previa al juicio y aún deberá ser valorada por la autoridad judicial.

Dos versiones enfrentadas en el proceso judicial

El caso presenta dos relatos claramente opuestos. Por un lado, la defensa del futbolista insiste en que las relaciones fueron consentidas en todo momento, describiendo la situación como una interacción progresiva entre adultos sin ningún tipo de violencia.

Por otro lado, la denunciante sostiene que fue forzada y que se produjo una agresión sexual. Esta versión ha sido respaldada por la Fiscalía, que considera que existen indicios suficientes para mantener la acusación y ha solicitado una pena de diez años y medio de prisión para Rafa Mir.

Además, en el atestado policial se recogen detalles de una fuerte discusión posterior entre las dos mujeres implicadas. Según testigos, ambas abandonaron la vivienda en un estado de gran alteración, lo que llevó incluso a la intervención de un vecino que alertó a las autoridades. También figura la implicación de un amigo del futbolista, presente esa noche, en un altercado físico con las denunciantes.

Este cruce de versiones sitúa el foco en la credibilidad de los testimonios y en la interpretación de las pruebas, incluidos los vídeos ahora presentados. Será el juzgado quien determine el peso de cada elemento dentro del procedimiento.

El ex jugador del Wolverhampton y Nottingham Forest, Rafa Mir, ha sido acusado por un delito de agresiones sexual agravada y la fiscalía de España pide 10 años y medio de cárcel para el jugado Español. [El Pais] ❌🇪🇸 pic.twitter.com/3AOiejyBd3 — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) March 6, 2026

Un caso mediático que trasciende lo deportivo

Más allá del ámbito judicial, el caso de Rafa Mir ha generado un fuerte impacto mediático. No solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por tratarse de un futbolista profesional con trayectoria en el fútbol español.

El contexto deportivo, con referencias a competiciones como LaLiga y el seguimiento constante de la actualidad del Valencia CF y el Elche CF, ha contribuido a amplificar la repercusión del caso. La figura del jugador, que en su momento fue considerado una promesa del fútbol nacional, queda ahora marcada por un proceso que puede condicionar su futuro profesional y personal.

Mientras tanto, la causa continúa su curso en los tribunales. La presentación de nuevas pruebas abre una fase clave en la que se analizará si estas aportaciones son suficientes para sostener la versión de la defensa o si, por el contrario, refuerzan la acusación existente.