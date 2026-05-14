El patrimonio oculto de Sergio Ramos deja a todos sin palabras tras la compra del Sevilla

Sergio Ramos vuelve a acaparar titulares, aunque esta vez lejos del fútbol. El exjugador del Real Madrid ha dado un paso importante en su proyecto personal y, junto a varios socios, ha comprado el Sevilla FC. La compra ha costado unos 450 millones de euros y es un nuevo negocio para el exfutbolista. Desde su retirada del fútbol, Sergio Ramos ha invertido en diferentes proyectos empresariales y ha ido construyendo una importante trayectoria fuera de los terrenos de juego.

Mucho más que un futbolista

Durante su carrera, Sergio Ramos ha ganado prácticamente todo dentro del fútbol. Títulos, contratos millonarios y acuerdos publicitarios con algunas de las marcas más importantes del mundo le permitieron construir una fortuna enorme mientras seguía compitiendo al máximo nivel. Sin embargo, el defensa nunca quiso depender únicamente del fútbol.

Desde hace mucho tiempo, Ramos lleva trabajando e invirtiendo en proyectos empresariales que han hecho que su fortuna se multiplique. Gran parte de esa estructura económica gira alrededor de sus inversiones inmobiliarias. Ramos posee varias sociedades vinculadas al sector de la vivienda de lujo, especialmente en Madrid y Andalucía. Algunas de sus propiedades más conocidas están situadas en zonas exclusivas como La Moraleja o Bormujos, donde cuenta con residencias valoradas en varios millones de euros.

Los negocios que dispararon su fortuna

Uno de los pilares más importantes del patrimonio de Sergio Ramos es su empresa vinculada al negocio inmobiliario. A través de distintas operaciones y proyectos residenciales, el futbolista ha conseguido crear una red empresarial muy sólida que sigue creciendo año tras año. Pero el sevillano no solo ha invertido en ladrillo. Otra de sus grandes pasiones siempre han sido los caballos. Su famosa yeguada SR4 se ha convertido con el tiempo en una referencia dentro del mundo ecuestre español.

🚨❤️🤍 BREAKING: Sergio Ramos complete the process to buy Sevilla and become new club owner.



The deal is in place with his brother René leading the process too.



Waiting for official and formal steps with laywers before statement. pic.twitter.com/riNlO1KdVp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2026

En sus instalaciones crían caballos andaluces de gran valor y algunos ejemplares incluso han conseguido títulos internacionales muy importantes. Para Ramos, este proyecto no es solo un hobby, también representa una inversión importante que ha ganado muchísimo prestigio en los últimos años.

Además, el excentral también ha explorado otros terrenos completamente diferentes, como la música. Durante los últimos tiempos ha publicado varias canciones y proyectos personales que han generado bastante repercusión mediática, mostrando una faceta muy distinta de la que acostumbraba a enseñar dentro del fútbol.

La compra del Sevilla cambia completamente el escenario

La histórica operación relacionada con el Sevilla FC demuestra hasta qué punto Sergio Ramos ha conseguido consolidarse también fuera del deporte. Aunque gran parte de la compra se ha realizado junto al fondo de inversión Five Eleven Capital, la figura del futbolista aparece como una de las claves principales del proyecto.

Dentro del fútbol español, la noticia ha generado muchísimo impacto porque pocas veces un exjugador consigue dar un salto tan grande hacia el poder institucional de un club histórico como el Sevilla.

Además, la operación también confirma algo que lleva años comentándose en el entorno empresarial: Sergio Ramos ha sabido gestionar perfectamente todo el dinero generado durante su carrera deportiva. Patrocinios, inversiones, negocios privados y operaciones inmobiliarias le han permitido construir una fortuna impresionante. Y mientras el sevillismo intenta entender cómo será esta nueva etapa para el club, una cosa parece bastante clara: Sergio Ramos ya no solo quiere dejar huella como futbolista. Ahora también quiere marcar una época desde los despachos.