El Real Betis se frota las manos: la clasificación a la Champions deja una millonada para el club

El Real Betis ya celebra uno de los mayores éxitos de su historia reciente. El conjunto de Manuel Pellegrini logró clasificarse para la próxima Champions League tras vencer al Elche CF y aprovechar la derrota del RC Celta de Vigo. Un regreso histórico a la máxima competición europea más de veinte años después que, además de ilusión deportiva, dejará una auténtica lluvia de millones en el Benito Villamarín.

La Champions cambia completamente la economía del Betis

La clasificación para la próxima Champions League supone un salto económico gigantesco para el Real Betis. Solo por disputar la fase liga de la competición, el conjunto verdiblanco recibirá aproximadamente 18,6 millones de euros.

Una cifra enorme que cambia completamente el escenario financiero del club y que permitirá al Betis afrontar el próximo mercado de fichajes con muchísima más tranquilidad y ambición.

La diferencia respecto a otras competiciones europeas es gigantesca. Si el equipo hubiera terminado jugando únicamente la Europa League, el ingreso inicial apenas habría superado los cuatro millones de euros.

Además, la Champions también multiplica los premios por rendimiento. Cada victoria en la competición europea reportará unos 2,1 millones de euros, mientras que los empates supondrán cerca de 700.000 euros adicionales para las arcas verdiblancas. Y eso sin contar las cantidades extra relacionadas con la clasificación final en la fase liga o el posible avance hacia rondas eliminatorias.

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Los premios pueden dispararse todavía mucho más

Dentro del Betis existe ilusión no solo por disputar la Champions, sino también por competir seriamente en el torneo y seguir aumentando los ingresos.

La UEFA reparte cantidades cada vez mayores a medida que los equipos avanzan rondas. Alcanzar los octavos de final supondría ya un premio cercano a los 11 millones de euros adicionales.

Los cuartos de final elevarían todavía más esa cifra hasta superar los 12 millones, mientras que unas hipotéticas semifinales dejarían otros 15 millones extra. Llegar a la gran final permitiría ingresar aproximadamente 18,5 millones y levantar finalmente el título europeo supondría recibir otros 25 millones más.

En el Benito Villamarín saben perfectamente que competir económicamente con gigantes como el Real Madrid, el FC Barcelona o los grandes clubes ingleses sigue siendo complicado. Pero la Champions permite acortar muchísimo las distancias financieras.

Por eso, dentro del club consideran que esta clasificación no solo es un premio al trabajo realizado por Pellegrini durante los últimos años, sino también una oportunidad histórica para seguir creciendo como institución.

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El Betis revive un sueño que llevaba dos décadas esperando

La clasificación también tiene un componente emocional enorme para el beticismo. La última vez que el club disputó la Champions fue en la temporada 2005-06 bajo la dirección de Lorenzo Serra Ferrer.

Aquella generación dejó recuerdos imborrables para la afición, especialmente después de eliminar al AS Monaco FC en la fase previa gracias a los goles de futbolistas históricos como Edu o Ricardo Oliveira. Posteriormente, el Betis compartió grupo con clubes gigantes como el Chelsea FC, el Liverpool FC y el RSC Anderlecht.

Aunque los verdiblancos no lograron superar aquella fase de grupos, dejaron partidos muy recordados como el empate en Anfield o la histórica victoria frente al Chelsea.

Ahora, más de veinte años después, el beticismo vuelve a ilusionarse con escuchar el himno de la Champions en el Villamarín. Y esta vez, además de la emoción deportiva, el club sabe que el impacto económico puede cambiar por completo su futuro durante los próximos años.