El secreto de Haaland al descubierto: así se alimenta para ser imparable

Erling Haaland no solo destaca por sus goles, sino también por todo lo que hay detrás de su rendimiento. Su dieta y sus hábitos alimenticios se han convertido en una de las claves de su éxito en la élite.

Un rendimiento que no es casualidad

Hablar de Erling Haaland es hablar de uno de los delanteros más determinantes del fútbol actual. Sus cifras goleadoras, su potencia física y su capacidad para marcar diferencias en cada partido lo han convertido en una referencia mundial.

En el Manchester City, el noruego ha demostrado ser una máquina de hacer goles. Su regularidad en la Premier League y en competiciones europeas no es fruto del azar. Detrás de ese nivel hay disciplina, trabajo… y una alimentación muy cuidada.

Haaland no deja nada al azar. Cada detalle cuenta. Desde su preparación física hasta su descanso, pasando por su dieta. Todo está orientado a mantener un rendimiento constante durante toda la temporada.

Una dieta que sorprende… pero tiene sentido

La gran sorpresa ha llegado al conocerse algunos detalles de su alimentación. Según ha explicado un ex chef de Cristiano Ronaldo, Haaland incluye en su dieta alimentos poco habituales para muchos.

Entre ellos destacan las vísceras, como el hígado o el corazón. Productos que, aunque no son comunes en dietas modernas, son considerados auténticos “superalimentos” por su alto valor nutricional.

Ricos en vitaminas, hierro y proteínas, estos alimentos ayudan a mejorar el rendimiento físico y la recuperación muscular. En el caso de Haaland, encajan perfectamente con su exigente rutina deportiva. Además, el delantero suele apostar por grandes cantidades de carne, especialmente después de los partidos, para recuperar energía y mantener su masa muscular. Lejos de ser una excentricidad, su dieta responde a una lógica clara: alimentar el cuerpo como una máquina de alto rendimiento.

Cristiano Ronaldo’nun eski şefi, Erling Haaland’ın beslenme alışkanlığını yorumladı.



🔹 “Haaland kalp ve ciğer gibi sakatatlar yiyor.”



🔹 “Bu konuda ona katılıyorum.”



🔹 “Ciğer, kalp ve beyin gerçekten sağlıklı besinler.”



🔹 “Cristiano da ciğeri severdi.”



🔹 “Demir açısından… pic.twitter.com/f1pP6KsUqQ — Bee Haber (@beehaber) April 26, 2026

El detalle que marca la diferencia

En el deporte de alto nivel, las diferencias son mínimas. Y muchas veces, esos pequeños detalles son los que marcan el éxito. En el caso de Haaland, su alimentación es uno de ellos. No se trata solo de comer mucho o de seguir una dieta estricta. Se trata de entender qué necesita el cuerpo en cada momento y actuar en consecuencia.

El delantero noruego ha sabido rodearse de profesionales y adoptar hábitos que le permiten rendir al máximo. Su físico imponente no es casualidad, es el resultado de años de trabajo y de decisiones bien tomadas. Por eso, cuando se habla de su éxito, no basta con mirar sus goles. Hay que mirar todo lo que hay detrás. Y ahí, su dieta juega un papel fundamental.