El sorprendente sueldo de la madre de Mbappé: supera a media plantilla

El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid sigue generando titulares en el mercado de fichajes. Pero esta vez el foco no está solo en su salario o en su impacto en LaLiga, sino en el sueldo que percibe su madre y agente, Fayza Lamari.

Una operación millonaria más allá del traspaso

Cuando Mbappé aterrizó en el Real Madrid tras finalizar contrato con el Paris Saint-Germain, muchos hablaron de “fichaje gratis”. La realidad fue distinta. Aunque no hubo traspaso, el club blanco asumió un impacto económico de 117,5 millones de euros, contabilizados como inversión en inmovilizado intangible deportivo, prorrateados durante los cinco años de contrato del delantero francés.

El salario de Mbappé ronda los 14 millones de euros anuales, una cifra potente incluso para los estándares de LaLiga y de la Champions League. Sin embargo, la clave de su contrato no está solo en el sueldo fijo, sino en los derechos de imagen: el jugador percibe el 80 % de los ingresos publicitarios que genere, dejando al Real Madrid el 20 % restante. Una cláusula poco habitual en el fútbol de élite.

En este contexto entra en escena Fayza Lamari. Madre, consejera y agente del internacional francés, ha sido la arquitecta silenciosa de cada movimiento estratégico en la carrera de Mbappé. Desde las renovaciones con el PSG hasta la batalla legal por salarios y primas impagadas, que terminó con el club parisino condenado a abonar 60 millones de euros, Lamari ha demostrado una capacidad de negociación firme y calculada.

Según publicó el diario portugués A Bola, Fayza Lamari percibe 4,5 millones de euros netos anuales por la gestión de la carrera de su hijo. Una cifra que, en términos salariales, supera a varios futbolistas de la plantilla blanca.

Un sueldo que supera a varios jugadores del vestuario

Los 4,5 millones anuales que cobra Fayza Lamari la sitúan por encima del salario de hasta siete jugadores del Real Madrid: Raúl Asencio, Franco Mastantuono, Gonzalo García, Andriy Lunin, Fran García, Arda Güler y Brahim Díaz. Un dato que no ha pasado desapercibido en el entorno del club ni entre los aficionados.

En un vestuario acostumbrado a cifras astronómicas, el hecho de que la madre y agente de una estrella perciba más que varios compañeros abre inevitablemente el debate sobre la estructura salarial y el modelo de representación en el fútbol moderno. No se trata solo de dinero, sino de poder e influencia.

El Real Madrid paga a Fayza Lamari, madre de Kylian Mbappé, 4,5 millones de euros netos anuales del salario del jugador.



Cobra más en el Real Madrid que Andriy Lunin, Franco Mastantuono, Raúl Asencio, Fran García y Gonzalo.



[Vía @abolapt ] pic.twitter.com/fZn8ese67V — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) February 8, 2026

Lamari no es una agente al uso. Controla el entorno personal y profesional de Mbappé, supervisa acuerdos comerciales, negocia primas, define estrategias deportivas y protege la imagen pública del delantero. Su presencia será constante en Madrid. De hecho, ha adquirido una vivienda en la exclusiva urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón, muy cerca del domicilio del propio jugador.

La llegada de Mbappé al Real Madrid no solo refuerza el proyecto deportivo de cara a LaLiga y la Champions League. También consolida un modelo donde el entorno del futbolista tiene un peso determinante en cada decisión. En la era del marketing deportivo, los derechos de imagen y la marca personal son casi tan importantes como los goles.