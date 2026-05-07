¡Escándalo en el Real Madrid! Federico Valverde termina en el hospital tras una pelea con un compañero

El ambiente en Valdebebas ha explotado definitivamente. El Real Madrid atraviesa una crisis interna sin precedentes y el último episodio protagonizado por Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni ha llevado la tensión del vestuario a un límite nunca visto.

Una pelea que desata el caos en Valdebebas

En el Real Madrid ya no quedan señales de tranquilidad. Lo que comenzó hace semanas como pequeños roces internos se ha convertido en una auténtica crisis de vestuario que amenaza con romper completamente la estabilidad del equipo. El último episodio vivido en la Ciudad Deportiva ha sido, según distintas fuentes cercanas al club, el más grave de todos.

Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni volvieron a protagonizar un fuerte enfrentamiento durante un entrenamiento marcado por la tensión. Ambos futbolistas ya habían tenido un cruce muy desagradable el día anterior y el ambiente seguía completamente cargado. El malestar acumulado terminó explotando sobre el césped con entradas duras, reproches constantes y discusiones cada vez más agresivas.

Sin embargo, lo peor llegó dentro del vestuario. Según 'Marca', el conflicto subió todavía más de tono y terminó produciéndose un forcejeo muy serio entre ambos jugadores. La situación obligó a intervenir rápidamente a miembros del cuerpo técnico y a varios compañeros para evitar consecuencias todavía mayores.

🚨 BREAKING: FULL DETAILS OF THE VALVERDE VS TCHOUAMENI STORY:



- Yesterday, in training, Tchouaméni gave a hard tackle to Fede, which Fede did NOT like AT ALL. Tchouaméni insisted he didn't do it on purpose, but Fede did NOT accept his apology. Fede then kept trying to RETALIATE… pic.twitter.com/8SespNUTct — Madrid Zone (@theMadridZone) May 7, 2026

El episodio terminó con Federico Valverde siendo trasladado al centro médico de Valdebebas tras sufrir una brecha en el rostro. Algunas versiones incluso apuntan a que el uruguayo llegó a perder momentáneamente el conocimiento tras una caída durante el incidente. Dentro del club describen lo ocurrido como uno de los momentos más tensos que se recuerdan en los últimos años.

El Real Madrid activa un gabinete de crisis

La gravedad de la situación obligó al club a reaccionar inmediatamente. Tras el incidente, el Real Madrid organizó una reunión de urgencia en Valdebebas y tomó la decisión de mantener retenida a toda la plantilla mientras analizaba lo sucedido.

Dentro del vestuario existe una sensación de desgaste total. Los malos resultados deportivos, la presión mediática y el riesgo de cerrar otra temporada sin títulos han generado un ambiente extremadamente negativo. El equipo transmite nerviosismo constante y las relaciones entre algunos jugadores están completamente deterioradas.

La directiva considera especialmente preocupante que este nuevo episodio llegue apenas unos días antes del Clásico frente al FC Barcelona. El partido ya era decisivo deportivamente, pero ahora también aparece rodeado de dudas emocionales y conflictos internos que podrían afectar directamente al rendimiento del equipo. Como consecuencia de lo ocurrido, el club habría abierto expedientes disciplinarios a ambos futbolistas. En Valdebebas quieren enviar un mensaje claro: la situación ha superado todos los límites aceptables y no están dispuestos a permitir que el conflicto siga creciendo dentro del vestuario.

🚨 JUST IN: Fede Valverde ditemani istrinya telah pulang dari rumah sakit untuk kembali ke klinik Valdebebas guna mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. @eldesmarque pic.twitter.com/4r151idKBh — Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) May 7, 2026

Un final de temporada completamente roto

La sensación alrededor del Real Madrid es cada vez más preocupante. Lo que debía ser una temporada para competir por todos los títulos ha terminado convirtiéndose en una sucesión constante de problemas deportivos y extradeportivos.

La imagen del vestuario está seriamente dañada y dentro del club empiezan a asumir que el verano traerá cambios importantes en muchas áreas del proyecto. La plantilla necesita recuperar estabilidad y el cuerpo técnico sabe que será imposible construir un nuevo ciclo ganador sin reconstruir primero la convivencia interna.

Mientras tanto, nombres importantes como Kylian Mbappé siguen apareciendo en medio del ruido constante que rodea al equipo. La sensación general es que el Real Madrid vive uno de los momentos más inestables de los últimos años y que el cierre de temporada podría marcar un antes y un después en el futuro inmediato del club. A pocos días del Clásico y con la presión disparada, el madridismo observa con preocupación cómo la tormenta dentro de Valdebebas parece no tener fin. Y ahora, más que nunca, el gran problema del Real Madrid parece estar lejos del césped.