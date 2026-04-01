Ester Expósito confirma lo que muchos sospechaban sobre Kylian Mbappé

Ester Expósito ya no esquiva el tema y su actitud empieza a cambiar. Kylian Mbappé sigue en el foco mediático. Y los rumores, lejos de apagarse, cada vez toman más fuerza.

De coincidencias a señales difíciles de ignorar

En el universo de las celebridades, pocas cosas son casuales. Y lo que empezó como simples coincidencias entre Ester Expósito y Kylian Mbappé ha ido evolucionando hasta convertirse en una historia que ya nadie pasa por alto.

Todo arrancó en París, donde ambos fueron vistos juntos en un ambiente relajado y cercano. No hubo declaraciones, pero sí imágenes que hablaron por sí solas. A eso se sumó un detalle que terminó de disparar las especulaciones: el regreso conjunto a Madrid en el avión privado del futbolista.

Días después, la actriz reapareció en un escenario completamente distinto, pero igual de significativo. Su presencia en el palco del Santiago Bernabéu, durante un partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, fue interpretada como algo más que una simple invitación puntual. Desde entonces, cada aparición pública ha sido analizada al detalle. Miradas, gestos, silencios… todo cuenta cuando se trata de dos figuras tan mediáticas.

🚨 🗣Ester Expósito on meeting Kylian Mbappé:



"When I saw him for the first time, I didn't know who he was. After falling in love at first sight, I discovered that he was a player for Real Madrid."



[@topskillsportuk] pic.twitter.com/0FXdei7vF9 — MatchDay Central (@MatchDCentral) March 15, 2026

Una respuesta breve… pero muy reveladora

El momento más esperado llegó recientemente, aunque no en una rueda de prensa ni en una entrevista exclusiva. Fue en un contexto mucho más distendido: un concierto de Rosalía en Madrid. Allí, ante las cámaras, Ester Expósito fue preguntada directamente por Mbappé. Y su respuesta, lejos de cerrar el tema, lo ha avivado aún más: “Estoy muy feliz”.

Sin confirmaciones explícitas, sin detalles, pero con un mensaje claro. La actriz no negó nada. Tampoco quiso profundizar. Pero su tono, su actitud y la forma de responder dejaron entrever más de lo que dijo.

En este tipo de situaciones, lo importante no siempre es lo que se dice, sino cómo se dice. Y en este caso, la naturalidad con la que respondió ha sido interpretada como una señal evidente. Su entorno, además, ha optado por el humor y la evasiva, contribuyendo a mantener ese halo de misterio que rodea la historia.

🤭⚽️La sonrisa de Ester Expósito cuando le preguntan por Mbappé a la salida del concierto de Rosalía: "No me gusta mucho el fútbol"



🗣️"Yo estoy super tranquila" pic.twitter.com/dlKG8QDQTd — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) March 31, 2026

Una historia que crece sin necesidad de confirmación

Mientras tanto, ambos siguen centrados en sus respectivas carreras. Mbappé continúa con sus compromisos deportivos al más alto nivel, mientras Ester Expósito mantiene su presencia en el mundo audiovisual. No hay fotos oficiales juntos, ni comunicados, ni declaraciones claras. Pero sí hay una sucesión de hechos que, unidos, dibujan una historia difícil de ignorar.

En un contexto donde cada movimiento se convierte en noticia, la discreción también comunica. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo aquí. La combinación de una actriz con proyección internacional y uno de los futbolistas más mediáticos del planeta ha generado un interés enorme. Pero, lejos de alimentar el ruido, ambos parecen apostar por la calma.