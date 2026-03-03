Fede Valverde y Mina Bonino anuncian que esperan su tercer hijo

El jugador del Real Madrid, Fede Valverde, y la periodista Mina Bonino han anunciado que esperan su tercer hijo. La pareja, muy unida desde sus inicios, vive uno de los momentos más felices tanto a nivel personal como familiar.

Una historia de amor que empezó con un salto de fe

Detrás del centrocampista incansable que brilla en el Real Madid hay una historia personal que muchos aficionados del Real Madrid siguen con cariño. La relación entre Fede Valverde y Mina Bonino no ha estado marcada solo por el éxito deportivo, sino también por

Mina, periodista argentina, decidió dejar su país y trasladarse a España para acompañar a Valverde en su etapa en el fútbol europeo. No era una decisión sencilla: cambiar de continente, empezar de nuevo y adaptarse a otra cultura. Sin embargo, la apuesta salió bien. En poco tiempo consiguió trabajo en un diario local cubriendo la actualidad del Real Madrid, lo que le permitió integrarse tanto profesional como personalmente.

Con esa estabilidad llegó el primer gran paso familiar. En 2020 nació Benicio, el primer hijo de la pareja. Aquel año estuvo marcado por emociones intensas, tanto dentro como fuera del campo. Mientras Valverde se consolidaba como pieza clave en el centro del campo del Real Madrid, su vida fuera del césped cambiaba para siempre. Años más tarde llegó Bautista, el segundo hijo, reforzando aún más el núcleo familiar. La imagen de Fede celebrando títulos de LaLiga o grandes noches de Champions League junto a sus hijos se convirtió en algo habitual en el Santiago Bernabéu.

Una sorpresa que ilusiona: llega Bruna

Ahora, la familia vuelve a crecer. Fede Valverde y Mina Bonino han confirmado que esperan su tercer hijo. Pero esta vez hay un detalle que ha llenado de emoción a la pareja y a sus seguidores:. Se llamará

La noticia no tardó en hacerse viral en redes sociales. Tanto el futbolista del Real Madrid como la periodista compartieron mensajes cargados de ilusión. Mina confesó su felicidad por la llegada de una niña, bromeando con que así no todo será “casa de chicos”. Después de dos hijos varones, la llegada de Bruna supone una nueva dinámica familiar y una alegría especial.

Fede ya dejó entrever su emoción en el terreno de juego. En uno de los últimos partidos de LaLiga, tras marcar un gol con la camiseta del Real Madrid, dedicó la celebración a su futura hija. Un gesto que no pasó desapercibido para la afición madridista, siempre atenta a los detalles personales de sus ídolos. En medio de una temporada exigente, con el Real Madrid peleando por títulos en LaLiga y en la Champions League, la noticia aporta una dosis de felicidad al entorno del jugador uruguayo.

Equilibrio entre éxito deportivo y vida familiar

Valverde vive uno de los momentos más completos de su carrera. Consolidado como uno de los centrocampistas más importantes del Real Madrid, referente de la selección uruguaya y habitual protagonista en competiciones europeas, el futbolista ha demostrado madurez dentro y fuera del campo.