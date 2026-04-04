James Rodríguez enciende todas las alarmas tras acabar en el hospital en Estados Unidos

La salud de James Rodríguez preocupa tras su ingreso por deshidratación. La Selección Colombia mira de reojo al Mundial 2026.

Un susto inesperado en el peor momento

El fútbol internacional vuelve a mirar con preocupación a James Rodríguez. El centrocampista colombiano, uno de los grandes referentes de su selección, ha tenido que ser hospitalizado en Estados Unidos tras sufrir un episodio de deshidratación severa que ha encendido todas las alarmas.

El incidente se produjo después de un partido amistoso disputado recientemente, en el que la Selección Colombia se enfrentó a Francia. Aunque sobre el terreno de juego ya se percibió que James no estaba en su mejor momento, pocos imaginaban que su situación física requeriría atención médica intensiva.

Durante varios días, el jugador permaneció bajo supervisión clínica en Minnesota, donde actualmente milita en el Minnesota United. Según fuentes cercanas, su evolución ha sido favorable, pero el susto ha dejado huella tanto en el entorno del futbolista como en la afición. Este episodio llega en un momento especialmente delicado. Con el Mundial 2026 en el horizonte, cualquier problema físico adquiere una dimensión mayor, especialmente cuando se trata del líder del equipo.

🚨 James Rodríguez had to be RUSHED TO THE HOSPITAL after the match against France due to SEVERE DEHYDRATION. 🇨🇴‼️



The Colombian federation has confirmed that his condition improving day by day. 🏥 pic.twitter.com/Ed2SSM4yf3 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 3, 2026

Dudas sobre su estado físico y su rol en Colombia

Más allá del episodio puntual de deshidratación, la situación de James Rodríguez abre un debate más amplio sobre su estado físico actual. A sus 34 años, el jugador no atraviesa su mejor momento en cuanto a continuidad y ritmo competitivo.

Desde su llegada a la MLS, su participación ha sido limitada, con pocos minutos acumulados en comparación con otros futbolistas de su nivel. Este contexto ha generado dudas en torno a su capacidad para afrontar la exigencia de competiciones como el Mundial.

En la Federación Colombiana de Fútbol, el mensaje es de cautela, pero también de confianza. James sigue siendo el capitán, el líder dentro del vestuario y una figura clave en el esquema del seleccionador. Sin embargo, la realidad es que el equipo necesita a su mejor versión. En un grupo exigente, donde Colombia se medirá a selecciones competitivas, contar con un James al cien por cien puede marcar la diferencia entre avanzar o quedarse por el camino.

🚨💣 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: James Rodríguez receives the worst possible news — his dream of playing at the 2026 World Cup with Colombia is now in SERIOUS jeopardy 🇨🇴😱



Minnesota United head coach Cameron Knowles has made it brutally clear:



“He is not in my plans.”



The signing is… pic.twitter.com/D8cv8IDX7W — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 3, 2026

El Mundial 2026, en el horizonte… y en duda

El calendario no se detiene. El Mundial 2026 está cada vez más cerca, y cada detalle cuenta en la preparación de las selecciones. En este contexto, la situación de James Rodríguez se convierte en una de las principales incógnitas.

No se trata solo de una cuestión médica, sino también deportiva. El seleccionador deberá tomar decisiones importantes en función de la evolución del jugador. Apostar por su liderazgo o priorizar el estado físico del equipo será uno de los grandes dilemas.

Para el fútbol colombiano, la figura de James sigue siendo fundamental. Su talento, su experiencia y su capacidad para aparecer en los momentos clave lo convierten en un jugador único. Pero el paso del tiempo y los problemas físicos obligan a replantear su papel.

De momento, el futbolista se centra en su recuperación. El objetivo es claro: llegar en las mejores condiciones posibles al Mundial. Mientras tanto, la incertidumbre sigue creciendo. El susto vivido en Estados Unidos ha servido como aviso. El margen de error es mínimo, y el tiempo, cada vez más limitado.