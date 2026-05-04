Jan Vrigili entra al campo y se retira a los 20 minutos por un problema inesperado

El Mallorca vivió una situación insólita en su partido ante el Girona. Jan Virgili apenas pudo ayudar al equipo tras salir desde el banquillo.

Un partido condicionado desde el inicio

El encuentro entre el RCD Mallorca y el Girona FC dejó una imagen poco habitual en el fútbol profesional. Jan Virgili, uno de los jugadores que podían aportar frescura en ataque, tuvo que retirarse del terreno de juego apenas unos minutos después de haber ingresado.

El atacante no fue titular. De hecho, su presencia en el partido ya estaba en duda antes del pitido inicial. Durante la semana, varios futbolistas del Mallorca habían sufrido un virus estomacal que afectó directamente a su preparación. Entre ellos estaban nombres importantes como Vedat Muriqi y Samú Costa, además del propio Virgili.

El cuerpo técnico, liderado por Martín Demichelis, optó por la prudencia. Decidió dejar a Virgili en el banquillo y no arriesgar desde el inicio, consciente de que el jugador no estaba al cien por cien físicamente.

Una entrada breve y un cambio obligado

La situación cambió tras el descanso. El técnico decidió dar entrada a Jan Virgili en la segunda mitad, buscando mejorar el rendimiento ofensivo del equipo. El jugador saltó al campo con la intención de aportar energía y dinamismo en ataque.

Sin embargo, su participación fue mucho más corta de lo esperado. Apenas pudo disputar unos minutos antes de empezar a encontrarse mal. A pesar de intentar aguantar sobre el césped, el futbolista terminó solicitando el cambio en el minuto 71 por un problema físico derivado de su malestar.

La escena sorprendió a todos. No se trataba de una lesión muscular ni de un golpe, sino de una emergencia gastrointestinal que le impedía continuar. Finalmente, tuvo que abandonar el campo y dejar su sitio a Antonio Sánchez. Su aportación quedó reducida a algunas acciones puntuales: un centro, un córner generado y una falta recibida. Muy poco para un jugador que esperaba tener protagonismo en el partido.

Si Jan Virgili tenía problemas estomacales, Demichelis ha cometido una imprudencia importante dando la entrada al campo al 17.



Cambio gastado ya que solo ha jugado 20 minutos #GironaMallorca pic.twitter.com/Xy6Zig1rRe — Jonay Amaro (@AmaroJonay) May 1, 2026

Un reflejo de las dificultades del equipo

Lo ocurrido con Jan Virgili refleja una realidad que a veces pasa desapercibida: los problemas físicos, incluso los menos habituales, pueden condicionar completamente un partido. En este caso, el virus que afectó a varios jugadores del Mallorca terminó teniendo un impacto directo en el rendimiento del equipo.

El cuerpo técnico asumió el riesgo al darle minutos, pero la respuesta del jugador dejó claro que no estaba en condiciones de competir. Aun así, su intento de ayudar al equipo demuestra compromiso en un contexto complicado.

En competiciones como LaLiga, donde cada punto cuenta, este tipo de situaciones pueden marcar diferencias. El Mallorca no solo tuvo que gestionar el partido, sino también las limitaciones físicas de varios de sus futbolistas. El caso de Virgili quedará como una anécdota dentro del partido, pero también como un recordatorio de lo imprevisible que puede ser el fútbol. A veces, no todo depende del talento o la táctica, sino también de factores que escapan al control.