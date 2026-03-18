Kanté sorprende con su boda: su pareja es 17 años mayor y madre de tres hijos

El nombre de N’Golo Kanté vuelve a estar en el centro de la actualidad, esta vez fuera del terreno de juego. El futbolista francés ha contraído matrimonio en una boda que ha sorprendido a muchos.

Una vida discreta que sorprende con una gran noticia

N’Golo Kanté es uno de los futbolistas más respetados del panorama internacional. El centrocampista francés, campeón del mundo con Francia y referente en el fútbol europeo, siempre ha destacado por su humildad, su trabajo en equipo y su perfil bajo fuera del campo.

Hijo de inmigrantes malienses, Kanté ha construido una carrera basada en el esfuerzo y la constancia. Su capacidad de recuperación de balón, su despliegue físico y su inteligencia táctica le han convertido en uno de los mejores mediocentros del mundo. Actualmente, tras su paso por el Al-Ittihad, el jugador milita en el Fenerbahçe S. K. de Turquía, donde sigue demostrando su nivel competitivo.

Sin embargo, más allá de su faceta deportiva, Kanté siempre ha sido muy reservado con su vida personal. A diferencia de otros futbolistas, no suele compartir detalles en redes sociales ni protagonizar titulares fuera del fútbol. Por eso, la noticia de su boda ha generado tanto impacto.

Según ha trascendido, el futbolista francés se ha casado con Jude Littler, una mujer de 51 años, 17 años mayor que él y madre de tres hijos. Una relación que ha sorprendido a muchos, pero que también refleja el carácter discreto y alejado de los focos del jugador.

Una relación alejada del foco mediático

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el hermetismo con el que Kanté ha llevado su relación. No ha habido grandes anuncios, ni imágenes en redes sociales, ni declaraciones públicas. Todo ha seguido la línea habitual del futbolista: discreción absoluta.

La diferencia de edad entre Kanté y su pareja, de 17 años, ha sido uno de los puntos más comentados en redes sociales. Mientras que el jugador tiene 34 años y no tiene hijos, Jude Littler ya es madre de tres. Sin embargo, más allá de los números, la noticia ha sido recibida con una mezcla de sorpresa y respeto por parte de los aficionados.

El futbolista nunca ha querido que su vida personal eclipse su rendimiento deportivo. Y esta boda no parece cambiar esa filosofía. De hecho, todo apunta a que Kanté seguirá centrado en su carrera y en sus objetivos con su club y la selección. En un mundo donde muchos jugadores viven bajo el constante foco mediático, el caso de Kanté es diferente. Su historia demuestra que es posible mantener una vida privada estable lejos del ruido, incluso siendo una estrella del fútbol mundial.

🚨💣 N’Golo Kanté (34) has married 51-year-old Jude Littler — a woman 17 years his senior and mother of three. 😳🇫🇷



The French World Cup winner, who has no children of his own, has officially tied the knot. pic.twitter.com/paHZ1VLDdb — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 18, 2026

Kanté, fiel a su esencia dentro y fuera del campo

Si algo define a N’Golo Kanté es su coherencia. Dentro del campo, es un jugador incansable, solidario y siempre al servicio del equipo. Fuera de él, mantiene esa misma sencillez que le ha convertido en uno de los futbolistas más queridos.

Esta boda, lejos de cambiar su imagen, refuerza su personalidad. No busca titulares ni protagonismo. Simplemente vive su vida con naturalidad, tomando decisiones personales sin importar el ruido externo.

El futbolista francés sigue centrado en su carrera en Turquía y en sus retos deportivos. Pero esta noticia ha permitido conocer un poco más de su faceta personal, una que hasta ahora había permanecido prácticamente desconocida. Kanté sigue siendo el mismo: un jugador ejemplar dentro del campo y una persona discreta fuera de él. Y ahora, además, comienza una nueva etapa en su vida personal.