Kim Kardashian rompe el silencio y desvela su historia de amor con Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo vuelve a estar en el centro de la actualidad. Mientras se habla de su lesión y de su reciente vínculo con el Almería, unas declaraciones de Kim Kardashian han reavivado una historia del pasado.

Cristiano Ronaldo, siempre en el foco mediático

Cristiano Ronaldo es uno de los deportistas más mediáticos del planeta. A lo largo de su carrera ha protagonizado innumerables titulares por su rendimiento en el fútbol, pero también por su vida personal y sus proyectos fuera del terreno de juego.

En los últimos días, el nombre del delantero portugués ha vuelto a aparecer con fuerza en la actualidad deportiva. Por un lado, por su situación física tras una reciente lesión que ha generado preocupación entre los seguidores del fútbol internacional. Por otro, por su creciente implicación en proyectos relacionados con el deporte, entre ellos su participación en la propiedad del Almería, un movimiento que ha despertado interés dentro del fútbol español.

A pesar de todo ese foco mediático, Ronaldo sigue manteniendo una vida personal estable junto a Georgina Rodríguez. La pareja, muy seguida en redes sociales, ha construido una imagen pública de estabilidad familiar que suele aparecer en documentales, entrevistas y publicaciones en Instagram. Sin embargo, en medio de esta actualidad deportiva y personal, una historia del pasado ha vuelto a captar la atención del público. Se trata de un breve romance que Cristiano Ronaldo habría mantenido años atrás con una de las figuras más conocidas del mundo del entretenimiento: Kim Kardashian.

Las declaraciones de Kim Kardashian que han sorprendido a todos

La historia salió a la luz después de que Kim Kardashian hiciera unas declaraciones que rápidamente se difundieron en redes sociales y medios de comunicación. La empresaria y estrella televisiva habló con naturalidad sobre un episodio de su pasado sentimental que involucra directamente al futbolista portugués.

Kardashian explicó que durante un tiempo mantuvo una relación breve con Cristiano Ronaldo. Aunque no se trató de una historia larga, sus palabras han despertado gran interés por la forma en la que se refirió al jugador. Según explicó, el recuerdo que conserva de aquella etapa es positivo. “Salí con Cristiano Ronaldo durante un corto período de tiempo y debo decir que él es la definición de cómo debería ser un hombre”, afirmó la modelo.

Lejos de generar polémica, sus palabras han sido interpretadas como un elogio hacia el delantero. Kardashian no ofreció demasiados detalles sobre aquella relación, pero dejó claro que guarda una buena impresión del futbolista. Actualmente, la empresaria mantiene una relación con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, una de las grandes estrellas del automovilismo mundial. Aun así, sus recientes comentarios han reavivado la curiosidad sobre aquel capítulo del pasado.

Una historia del pasado que vuelve a generar interés

Las relaciones entre figuras del deporte y celebridades del mundo del espectáculo siempre generan una enorme atención mediática. En el caso de Cristiano Ronaldo y Kim Kardashian, el interés ha resurgido precisamente porque ambos son dos de los personajes más reconocidos a nivel internacional.

🤯Kim Kardashian: "I dated Cristiano Ronaldo for a short period of time and I must say he's the definition of what a man should be like." pic.twitter.com/k36ux82LoK — MatchDay Central (@MatchDCentral) March 9, 2026

Aunque aquella relación fue breve y ocurrió hace tiempo, las declaraciones recientes han despertado la curiosidad de seguidores, periodistas y aficionados al mundo del entretenimiento. Las redes sociales han amplificado el impacto de las palabras de Kardashian, convirtiendo la historia en uno de los temas comentados en internet.

A pesar del revuelo mediático, todo apunta a que se trata simplemente de un recuerdo del pasado. Cristiano Ronaldo continúa centrado en su carrera y en su vida familiar junto a Georgina Rodríguez, mientras que Kardashian sigue desarrollando sus proyectos empresariales y su relación con Lewis Hamilton.