La capitana del Barça, Irene Paredes, celebra la llegada de su segundo hijo

La ausencia de Irene Paredes en el último partido del Barça Femenino despertó preguntas entre los aficionados. El club aclaró que se trataba de motivos personales. La razón no podía ser más feliz: la capitana azulgrana ha sido madre por segunda vez.

Una ausencia con la mejor de las noticias

El pasado fin de semana, el FC Barcelona Femení afrontó su compromiso en la Liga F sin una de sus referencias defensivas. La baja de Irene Paredes, capitana y líder del vestuario, no respondía a ninguna lesión ni sanción. El club informó de que no estaría disponible por motivos personales, generando cierta expectación en el entorno culé.

Horas después se conocía la noticia: la internacional española ha ampliado la familia. Su mujer, Lucía Ybarra, dio a luz el pasado 26 de febrero a su segundo hijo, Lea. La pareja, que ya tiene un niño de tres años llamado Mateo, suma así un nuevo miembro a su hogar en un momento especialmente dulce tanto en lo personal como en lo profesional.

El Barça Femenino decidió conceder descanso a su capitana para que pudiera vivir plenamente este acontecimiento. Un gesto que refleja la sensibilidad del club en una temporada cargada de retos deportivos en la Liga F, la Champions League femenina y la Copa de la Reina.

La noticia ha sido recibida con entusiasmo por parte de la afición azulgrana y del fútbol femenino en general. En redes sociales, compañeras de equipo y seguidores han llenado los perfiles de la futbolista con mensajes de cariño y felicitación. La figura de Irene Paredes trasciende lo deportivo: es un referente dentro y fuera del campo.

Referente en el campo y en la vida

A sus 32 años, la futbolista vasca vive uno de los momentos más completos de su trayectoria. Consolidada como pieza clave en la defensa del FC Barcelona Femení y habitual en la selección española femenina, Irene Paredes combina liderazgo, experiencia y compromiso. Su papel como capitana del Barça no se limita al terreno de juego; también es una voz respetada en el vestuario y una figura influyente en el crecimiento del fútbol femenino en España.

La llegada de Lea refuerza esa imagen de equilibrio entre vida profesional y personal. No es la primera vez que Paredes afronta la maternidad durante su carrera deportiva. Con el nacimiento de Mateo, hace tres años, ya demostró que es posible compatibilizar la élite del deporte con la vida familiar. Ahora, con el segundo hijo, vuelve a evidenciar que el deporte femenino avanza también en derechos y normalización.

Ay que Irene Paredes ya es mamá de nuevo🥺🥺🥺 pic.twitter.com/0vt8Og4B19 — VanCort (@VanesaCortazar) February 26, 2026

Desde el club no se ha detallado cuándo regresará a la dinámica del equipo, aunque todo apunta a que su reincorporación será progresiva y consensuada. El calendario del Barça, líder en la Liga F y aspirante al título en la Champions League femenina, no da tregua. Sin embargo, el cuerpo técnico prioriza el bienestar de la jugadora. En clave deportiva, la baja puntual de Irene Paredes obliga a reajustar la defensa, pero el equipo ha demostrado tener recursos suficientes. Aun así, su experiencia en partidos clave y su jerarquía en encuentros de alta exigencia son difíciles de sustituir.

La noticia trasciende el resultado de un partido. Habla de una capitana que amplía la familia, de un club que respalda a sus jugadoras y de un fútbol femenino que sigue dando pasos hacia una mayor conciliación. Irene Paredes suma así un nuevo motivo de celebración, esta vez lejos del césped, pero con la misma intensidad que cuando levanta un título con el Barça.