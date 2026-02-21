La ex de Cristiano Ronaldo revela la oferta millonaria que rechazó tras la ruptura

El nombre de Cristiano Ronaldo vuelve a ser tendencia. Esta vez no por la Champions League ni por sus goles, sino por la confesión de su exnovia Gemma Atkinson sobre una oferta para hablar mal de él tras su ruptura.

Una ruptura, una oferta y una decisión inesperada

En plena vigencia deportiva de Cristiano Ronaldo, una historia del pasado ha regresado a los focos. Gemma Atkinson, actriz y presentadora británica, ha revelado que tras su ruptura con el delantero portugués le ofrecieron una suma importante de dinero para criticar públicamente al futbolista. Su respuesta fue tajante: no aceptó.

“At the time me ofrecieron mucho dinero para hablar mal de él, pero no tenía nada negativo que decir”, explicó en una entrevista reciente en la radio británica. La confesión ha reavivado el interés mediático sobre una relación que se remonta a 2007, cuando Ronaldo aún brillaba en el Manchester United en la Premier League. En aquella etapa, el portugués empezaba a consolidarse como una de las grandes estrellas del fútbol europeo, antes de dar el salto definitivo al Real Madrid, donde marcaría una época en LaLiga y en la Champions League.

La revelación de Atkinson no solo aporta una anécdota sentimental, sino que también habla del impacto mediático que rodea a figuras como CR7. Cuando una relación con una superestrella termina, el interés de los tabloides y del mercado editorial se dispara. En este caso, ella decidió no alimentar la polémica.

Un recuerdo amable de su etapa en Mánchester

Lejos de resentimientos, Atkinson recuerda su romance con naturalidad. Incluso compartió detalles curiosos de su primera cita con Ronaldo en 2007. “Fuimos a mi casa, él tomó té y vimos ‘Only Fools and Horses’. Fue bastante normal”, relató entre risas.

La escena rompe con la imagen de glamour que suele asociarse a una estrella del fútbol mundial. Mientras competía al más alto nivel en la Premier League, Ronaldo disfrutaba de una serie clásica británica en una velada sencilla. Un contraste que humaniza al jugador que hoy suma 962 goles oficiales en su carrera, acercándose al histórico objetivo de los 1.000 tantos.

A sus 41 años, Cristiano sigue generando titulares por su rendimiento y su ambición competitiva. Cada partido suyo es analizado en clave de récord, legado y estadísticas históricas. Pero esta vez el foco se ha desplazado hacia el terreno personal.

🚨 Cristiano Ronaldo ex-girlfriend Gemma Atkinson has revealed that she was offered money to criticise CR7 when they broke up:



🗣️ “When we broke up, I was offered a lot of money to speak badly about him, and I didn’t want it because I had nothing negative to say about him, so I… pic.twitter.com/NlAQ4G6Zje — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 19, 2026

Más allá del fútbol y los titulares

La historia pone de relieve una realidad habitual en el universo del fútbol de élite: la presión mediática que rodea a las estrellas no termina cuando suenan los silbatos finales. Relaciones personales, rupturas y confidencias se convierten en potencial contenido de alto valor económico.

Gemma Atkinson optó por una postura distinta. Rechazó una oferta que, según sus palabras, era considerable. No tenía nada negativo que contar y prefirió mantenerse al margen del ruido. En tiempos donde la exposición mediática lo es todo, su decisión ha sido interpretada por muchos como un gesto de integridad. Cristiano Ronaldo, por su parte, continúa centrado en su carrera y en ampliar su leyenda. Entre goles, Champions League y récords históricos, su nombre sigue siendo uno de los más buscados en internet.