La Fiscalía solicita 10 años de cárcel para el futbolista Rafa Mir por agresión sexual

El futbolista Rafa Mir vuelve a situarse en el centro de la polémica judicial. La Fiscalía ha solicitado diez años de prisión para el delantero por un presunto delito de agresión sexual agravada, además de otras acusaciones relacionadas con lesiones, en un caso que se remonta a 2024 y que ha generado un fuerte impacto en el entorno del fútbol español.

Una petición de prisión que sacude al entorno del jugador

El caso judicial que involucra a Rafa Mir ha dado un nuevo giro con la petición formal de la Fiscalía. El organismo solicita una condena de diez años de prisión para el delantero, además de una serie de medidas adicionales que incluyen una orden de alejamiento y una indemnización económica para la denunciante. Según la acusación, el futbolista no podría acercarse a la presunta víctima durante trece años y debería abonar una indemnización de 64.000 euros en concepto de daños y perjuicios.

La noticia ha generado un gran revuelo en el mundo del fútbol, especialmente porque Rafa Mir ya se encontraba en el foco mediático por otro episodio reciente. Durante un partido contra el RCD Espanyol, el delantero fue señalado por un presunto insulto racista hacia el futbolista Omar El Hilali, un hecho que también había despertado debate en el entorno de LaLiga. Ahora, la nueva acusación judicial coloca nuevamente al jugador en una situación delicada tanto a nivel deportivo como personal.

Los hechos denunciados se remontan a 2024

El origen del caso se sitúa en el año 2024, cuando Rafa Mir jugaba cedido en el Valencia CF. Según la denuncia presentada, el futbolista habría conocido a la presunta víctima en una discoteca durante una noche de ocio. De acuerdo con la versión de la denunciante, ambos se trasladaron posteriormente a la vivienda del jugador, donde habrían ocurrido los hechos que ahora se investigan como una presunta agresión sexual agravada.

La Fiscalía considera que existen elementos suficientes para sostener la acusación y por eso ha solicitado la citada pena de prisión, además de otras medidas judiciales complementarias. Sin embargo, Rafa Mir ha mantenido siempre una postura firme de defensa. El futbolista ha negado las acusaciones desde el primer momento y asegura que las relaciones que mantuvo con la denunciante fueron totalmente consentidas.

El caso se encuentra ahora en una fase clave del proceso judicial, en la que se deberán analizar pruebas, testimonios y versiones de ambas partes antes de que se determine una posible sentencia.

Hoy, Fiscalía pide 10 años y medio de prisión para el futbolista Rafa Mir, acusado de agresión sexual. Ha sido defendido por Vito Quiles. Anteriormente fue señalado por hacer apología franquista y comentarios homófobos y la semana pasada por un insulto racista a Omar el Hilali. pic.twitter.com/6qrtjNYiDA — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) March 6, 2026

Impacto deportivo y futuro incierto

Más allá del ámbito judicial, la situación también afecta al futuro deportivo del jugador. Rafa Mir, vinculado actualmente al Elche CF, atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera profesional.

El delantero, que en su momento fue considerado una de las promesas del fútbol español y que también ha tenido presencia en la Selección de España, ve ahora cómo su nombre aparece más en titulares judiciales que deportivos.

En el fútbol profesional, los procesos legales de este tipo suelen tener consecuencias importantes en la imagen pública de los jugadores y en su relación con clubes, patrocinadores y aficionados. Por ahora, el caso sigue su curso en los tribunales y será la justicia quien determine finalmente si las acusaciones prosperan o no. Mientras tanto, Rafa Mir continúa defendiendo su inocencia y mantiene que los hechos denunciados no ocurrieron como se describen en la acusación.