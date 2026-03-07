La jugadora del Barça Kika Nazareth habla con sinceridad sobre su vida personal

La futbolista portuguesa Kika Nazareth, jugadora del FC Barcelona Femení, ha sorprendido a los aficionados con una entrevista muy personal en el programa L’Èclipsi, presentado por Roger Escapa. En la conversación, la atacante habló de su vida en Barcelona, de su adaptación al vestuario azulgrana y de aspectos íntimos de su vida personal.

Una futbolista feliz en el Barça y agradecida con su nueva vida

Desde su llegada al FC Barcelona Femení, Kika Nazareth se ha convertido en una de las jugadoras más queridas por la afición azulgrana. Su talento sobre el campo y su personalidad fuera de él han conectado rápidamente con el entorno del club. Durante la entrevista en TV3, la futbolista portuguesa mostró su lado más cercano. Lo hizo además en catalán, una lengua que ha querido aprender desde que llegó a Barcelona y que intenta utilizar siempre que tiene oportunidad. Su esfuerzo por integrarse en la cultura local ha sido muy valorado por los aficionados del Barça.

Kika explicó que se siente muy agradecida por todo lo que está viviendo en el club. Para ella, jugar en el Barça supone formar parte de “el mejor equipo del mundo con las mejores jugadoras del mundo”, una experiencia que vive con ilusión y también con cierto respeto.

La jugadora reconoció que en algunos momentos ha llegado a sentir el llamado síndrome del impostor, una sensación de inseguridad que a veces aparece cuando se convive con futbolistas de altísimo nivel como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí o Mapi León. Sin embargo, también dejó claro que su mentalidad es optimista y que cada día trabaja para mejorar dentro del proyecto del Barça, que aspira a conquistar títulos importantes como la UEFA Women's Champions League y la Liga F.

Su adaptación a Barcelona y su amor por el catalán

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la entrevista fue la forma en que Kika Nazareth ha abrazado la cultura catalana. La futbolista explicó que al principio tuvo clases con una profesora, pero que gran parte del aprendizaje llegó escuchando y hablando con la gente de su entorno. En el vestuario del Barça Femení, muchas conversaciones se desarrollan en catalán, y la jugadora portuguesa ha pedido a sus compañeras que le hablen en ese idioma para seguir mejorándolo.

Incluso confesó que escucha música catalana para familiarizarse más con la lengua. Entre los artistas que mencionó se encuentran Figa Flawas y canciones populares como “La Marina sta morena”. Durante la charla también compartió algunas curiosidades personales. Una de ellas fue la palabra catalana que más le ha llamado la atención: “butxaca”. Según explicó entre risas, no sabe exactamente por qué, pero le resulta especialmente bonita. Ese interés por la lengua y la cultura local ha reforzado su vínculo con la ciudad de Barcelona, donde asegura sentirse muy cómoda tanto dentro como fuera del fútbol.

Una confesión sincera sobre su vida sentimental

La entrevista también dejó momentos muy personales. Kika Nazareth habló abiertamente sobre su vida sentimental, algo poco habitual en las entrevistas deportivas. La futbolista reconoció que solo ha tenido una relación amorosa importante en su vida. Fue una relación larga que terminó recientemente debido a diferencias personales, especialmente relacionadas con la diferencia de edad y la forma de ver la vida. “Hace muy poco tiempo que se acabó”, confesó durante la conversación.

🎙️ Kika Nazareth en L'Eclipsi: "Me agrada la vida en Barcelona y estamos hablando de una de las mejores ciudades del mundo. Hay gente bonita, playa, gastronomía y el mejor club del mundo, con las mejores jugadoras del mundo. ¿Qué más puedo pedir? Ahora pienso: 'Ya estoy aquí...… pic.twitter.com/8N2SMMx5Tn — Mauricio Prialé (@MauricioPriale) March 5, 2026

Actualmente, explicó que no está buscando una nueva relación y que su prioridad es centrarse en su carrera deportiva con el FC Barcelona. El fútbol ocupa ahora el centro de su vida profesional y personal. También comentó que es una persona muy emocional y que le gusta expresar lo que siente. Entre sus aficiones más curiosas, reveló que le encanta escribir cartas de amor, un gesto romántico que mantiene incluso en tiempos dominados por las redes sociales. Otro detalle que sorprendió a los oyentes fue su confesión sobre los peluches. La futbolista admitió que tiene muchos y que durante años ha dormido con ellos, incluso siendo adulta. La entrevista dejó claro que detrás de la jugadora del Barça hay una persona cercana, sensible y muy auténtica. Una futbolista que brilla sobre el campo, pero que también conecta con los aficionados gracias a su naturalidad fuera de él.