La novia de Vinícius Júnior emite un comunicado y anuncia su ruptura definitiva

La vida personal de Vinícius Júnior vuelve a ocupar titulares, aunque esta vez lejos del fútbol. Hace ya varios meses que se conoce la novia del futbolsita, se trata de la influencer Virginia Fonseca. Ella misma ha sido la que ha comunicado a través de sus redes sociales la ruptura con el jugador del Real Madrid con una foto y un texto. La noticia ha sorprendido mucho, después de que la influencer fuese a verle jugar en el último partido contra el Oviedo. Nadie se lo esperaba y ahora todo el mundo está hablando de ello.

Un comunicado muy personal y lleno de mensajes

Virginia decidió romper el silencio con un texto muy reflexivo donde explicó cómo ha vivido esta relación durante todo este tiempo. La influencer quiso dejar claro que siempre se entregó completamente a la historia que compartió con Vinícius.

En el comunicado, también dejó entrever que la ruptura llega después de un proceso de reflexión personal. Virginia explicó que prefiere cerrar etapas cuando siente que las cosas dejan de tener sentido antes que mantenerse en una situación que ya no le hace feliz.

El mensaje llamó mucho la atención por el tono maduro y tranquilo con el que afrontó la separación. En ningún momento hubo reproches públicos ni palabras negativas hacia el futbolista del Real Madrid. Además, Virginia aprovechó para pedir respeto hacia ambos en este momento tan delicado y dejó claro que desea lo mejor para Vinícius tanto a nivel personal como profesional.

La ruptura sorprende porque seguían apareciendo juntos

Lo que más ha sorprendido a muchos seguidores es que, hasta hace muy poco, ambos seguían dejando imágenes de normalidad absoluta. Virginia estuvo recientemente en el Santiago Bernabéu viendo uno de los partidos del Real Madrid y también apareció junto a Vinícius en varios eventos relacionados con antiguos futbolistas del club blanco, como Marcelo.

Ya no volveré a creer en el amor 💔 😭



Cuando se veía que Vinicius y Virginia Fonseca tenían un amor puro, la modelo brasileña anunció en su cuenta de Instagram la ruptura.



Esto fue lo que posteo:



“Mientras estuvimos juntos, me dediqué mucho, como me dedico a todo lo que me… pic.twitter.com/Kh7guW9ELv — La 12 (@La12129895) May 15, 2026

Por eso, el anuncio ha generado todavía más impacto en redes sociales. Muchísima gente pensaba que la relación atravesaba un momento estable y nadie esperaba una ruptura tan repentina.Hace unas semanas la pareja celebrava el año con una bonita foto de amor y un texto romántico.

Por el momento, Vinícius Júnior no ha realizado ningún comunicado público sobre la situación. El futbolista brasileño mantiene silencio mientras el mensaje de Virginia sigue acumulando repercusión tanto en Brasil como en España.

Vinícius vuelve a quedar en el centro de atención

La situación llega además en un momento complicado para Vinícius Júnior a nivel deportivo y mediático. El jugador del Real Madrid ha vivido una temporada llena de presión, críticas y muchísima exposición pública.

Todo lo relacionado con el brasileño genera un enorme impacto mediático y esta ruptura no ha sido una excepción. En pocas horas, el comunicado de Virginia se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales.

Muchos aficionados han destacado la elegancia con la que la influencer manejó el anuncio, mientras otros esperan ahora una posible reacción pública del jugador madridista. Más allá del ruido mediático, la sensación es que ambos han querido cerrar la relación de manera tranquila y respetuosa. No parece existir una guerra pública ni mensajes cruzados, algo poco habitual cuando se trata de parejas tan mediáticas.

Ahora, tanto Vinícius como Virginia seguirán caminos separados después de una relación que durante meses fue una de las más seguidas dentro del entorno futbolístico y de las redes sociales. Mientras tanto, el jugador brasileño intenta mantenerse centrado en el fútbol y en el nuevo proyecto que prepara el Real Madrid para la próxima temporada.