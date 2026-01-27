La novia del padre de Valentino Rossi desata una guerra judicial en la familia

Valentino Rossi vuelve a ser noticia por un conflicto familiar que ha acabado en los tribunales. El expiloto de MotoGP afronta una disputa judicial que afecta a su padre y que ha roto por completo la estabilidad de su entorno personal.

Un conflicto familiar que llega a los juzgados

La figura de Valentino Rossi ha regresado a la actualidad, pero esta vez lejos de los focos del motociclismo y del rugido de los circuitos de MotoGP. El nueve veces campeón del mundo se enfrenta ahora a uno de los episodios más delicados de su vida: una guerra judicial familiar que le ha llevado a enfrentarse legalmente a su padre, Graziano Rossi, y, especialmente, a la pareja sentimental de este.

El origen del conflicto es una denuncia por presunta malversación. Valentino acusa a la compañera de su padre de haber retirado de manera irregular cerca de 200.000 euros de una cuenta bancaria perteneciente a Graziano Rossi. Según la denuncia, la mayor parte de ese dinero habría sido extraído bajo la fórmula de préstamos, mientras que unos 30.000 euros se habrían retirado directamente en efectivo.

Valentino Rossi contro la compagna del padre: "Ha portato una frattura totale con la famiglia".#DentrolaNotizia pic.twitter.com/YoEAyxAVqz — Dentro la Notizia (@dentronotiziatv) January 22, 2026

Sin embargo, desde el entorno del expiloto insisten en que el problema familiar no se limita al aspecto económico. El propio Valentino ha querido restar importancia al dinero y poner el foco en la fractura emocional que atraviesa la familia. En declaraciones al diario Corriere della Sera, aseguró que “el dinero no tiene ninguna relevancia en esta historia”, dejando claro que el conflicto va mucho más allá de una simple disputa patrimonial.

Una relación deteriorada y acusaciones cruzadas

La relación entre padre e hijo llevaba tiempo mostrando signos de desgaste. En 2024, Valentino Rossi solicitó ser nombrado administrador de la manutención de su padre debido a una situación médica delicada que atravesaba Graziano. Según el entorno del campeón italiano, la intención era protegerle y garantizar su bienestar.

No obstante, un año después, el propio Graziano presentó una demanda civil contra su hijo para revocar esa decisión. El proceso terminó dándole la razón al padre, al ser considerado mentalmente competente para gestionar sus asuntos. A partir de ese momento, la distancia entre ambos se hizo aún más evidente.

Valentino no ha ocultado el impacto emocional de esta ruptura. “Me siento como si ya no tuviera padre”, ha llegado a afirmar, señalando directamente a la pareja de Graziano como la responsable del distanciamiento familiar. Según el expiloto, la relación sentimental de su padre ha provocado una ruptura total con la familia, generando aislamiento y desconfianza entre todos los miembros.

Amor, herencia y una familia rota

El caso ha adquirido un tono aún más delicado por las acusaciones cruzadas. Mientras Valentino insiste en que se trata de una historia marcada por el dolor personal y la decepción, Graziano Rossi ha ofrecido una versión muy distinta. En declaraciones al diario italiano Il Resto del Carlino, el expiloto afirmó sentirse traicionado por su hijo.

Según Graziano, el origen del conflicto estaría relacionado con el temor de Valentino a ver reducida una posible herencia. “No tengo que justificarme por ayudar a pagar parte del préstamo de la vivienda en la que vivo con mi pareja”, señaló, defendiendo su derecho a disponer de su dinero y asegurando que la demanda responde a intereses económicos.

Entre amor, reproches, dinero y desconfianza, la familia Rossi atraviesa uno de sus momentos más oscuros. Una historia marcada por el desgaste emocional, el choque generacional y una relación paterno-filial que, por ahora, parece completamente rota. Lejos de los circuitos y de los títulos mundiales, Valentino Rossi libra ahora la carrera más amarga de su vida.