La nueva ilusión de Achraf Hakimi tiene nombre propio: Nora Fatehi

Achraf Hakimi vive uno de sus mejores momentos deportivos en el PSG y con la selección de Marruecos, mientras su vida personal vuelve a situarse en el foco mediático. Los rumores lo vinculan con la actriz y supermodelo Nora Fatehi, una relación que ya da mucho que hablar.

Hakimi, referente en el PSG y en Marruecos

Achraf Hakimi se ha consolidado como una de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain. Su potencia, velocidad y capacidad ofensiva lo han convertido en un futbolista clave tanto en la Ligue 1 como en las competiciones europeas. A nivel internacional, su liderazgo con la selección de Marruecos lo sitúa como uno de los referentes del fútbol africano actual.

Más allá del césped, la vida personal del lateral derecho ha sido objeto de atención constante en los últimos años. Hakimi mantuvo una relación con la actriz Hiba Abouk, con quien tuvo dos hijos en común, Amín y Naim. La pareja se separó en 2022, en un contexto especialmente delicado tras la investigación judicial que afectó al futbolista, un episodio que marcó un antes y un después en su vida personal.

Desde entonces, Hakimi ha optado por la discreción. Centrado en su carrera profesional y en su rol como padre, el jugador parecía haber cerrado la puerta a nuevas relaciones mediáticas. Sin embargo, los últimos meses han vuelto a situarlo en el centro de la crónica social.

Nora Fatehi, la figura que dispara los rumores

El nombre que ahora acompaña al de Hakimi es el de Nora Fatehi, una de las artistas más populares del panorama internacional. Actriz, bailarina y supermodelo, Fatehi cuenta con millones de seguidores y una presencia constante en eventos de primer nivel.

Las primeras apariciones públicas y pistas en redes sociales encendieron las alarmas entre los fans. Coincidencias geográficas, mensajes crípticos y una evidente cercanía han alimentado los rumores de una posible relación. Nada confirmado oficialmente, pero suficiente para que el nombre de Nora Fatehi empiece a asociarse con fuerza al futbolista del PSG.

El episodio que más ha reforzado las especulaciones se produjo recientemente durante la AFCON 2025, cuando Nora Fatehi fue vista animando a Marruecos desde la grada. Su presencia no pasó desapercibida y muchos interpretaron el gesto como algo más que una simple afición futbolística.

Silencio oficial y expectación entre los fans

Por el momento, ni Achraf Hakimi ni Nora Fatehi han confirmado ni desmentido la relación. Ambos mantienen un silencio absoluto, una estrategia habitual cuando se trata de proteger la intimidad en medio del ruido mediático. Sin embargo, el comportamiento en redes y las apariciones públicas siguen alimentando la curiosidad.

Los seguidores del futbolista y de la actriz no han tardado en reaccionar. Comentarios, teorías y comparaciones inundan las plataformas digitales, donde la posible pareja ya es tendencia. Para muchos, Hakimi estaría iniciando una nueva ilusión, dejando atrás una etapa personal compleja.

Mientras tanto, el lateral marroquí continúa brillando con el PSG y preparándose para nuevos retos deportivos, ajeno, al menos públicamente, al revuelo que genera su vida sentimental. Si los rumores se confirman o no, solo el tiempo lo dirá. Por ahora, lo único claro es que el nombre de Nora Fatehi ya forma parte del universo mediático que rodea a Achraf Hakimi.