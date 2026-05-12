La nueva inversión de Leo Messi en Barcelona deja a todos sorprendidos

La relación entre Leo Messi y Barcelona sigue más viva que nunca. Aunque el astro argentino desarrolla actualmente la última etapa de su carrera lejos del FC Barcelona, cada vez son más los movimientos que alimentan la sensación de que el vínculo emocional con la ciudad jamás se rompió del todo. En los últimos meses ya había llamado mucho la atención su apuesta por nuevos proyectos empresariales relacionados con Cataluña, como la inversión en la Unió Esportiva Cornellà. Ahora, otra operación millonaria vuelve a acercar el nombre de Messi a Barcelona y ha generado muchísimo revuelo tanto en el mundo empresarial como entre los aficionados culés.

Messi vuelve a invertir fuerte en el corazón de Barcelona

La nueva operación del entorno de Lionel Messi tiene como protagonista un edificio muy conocido de la zona de Turó Park, uno de los lugares más exclusivos de Barcelona.

A través de Rostower Socimi, sociedad inmobiliaria vinculada al futbolista argentino, Messi ha adquirido por 11,5 millones de euros el edificio corporativo que antiguamente acogía las históricas galerías Via Wagner. El inmueble llevaba cerrado desde hace más de tres décadas debido a la compleja situación de sus numerosos propietarios y a las dificultades para impulsar un proyecto común dentro del edificio.

La operación incluye ahora una reforma integral de todo el espacio, de aproximadamente 4.000 metros cuadrados, con el objetivo de reconvertirlo posteriormente en un importante proyecto destinado al mercado del alquiler.

La noticia ha provocado muchísima expectación en Barcelona, especialmente porque vuelve a confirmar que Messi sigue apostando económicamente por la ciudad pese a haber abandonado el Barça hace ya varios años. Dentro del entorno culé muchos aficionados interpretan cada nuevo movimiento empresarial del argentino como una señal emocional muy importante. De hecho, sigue existiendo un enorme deseo entre gran parte del barcelonismo: ver a Messi retirándose algún día vestido nuevamente con la camiseta azulgrana.

Leo Messi nabył Galerie Wagnera położone obok parku Turó w Barcelonie. Zakup został dokonany za pośrednictwem funduszu REIT Edificio Rostower należącego do Argentyńczyka. Kupił ją za kwotę 11,5M euro miał na celu renowację lokalu i wynajęcie go pod kompleks biurowy. [@sport] pic.twitter.com/GfNNz84qYS — BarcaInfo (@_BarcaInfo) May 12, 2026

Un imperio empresarial que no deja de crecer

La operación inmobiliaria confirma también el enorme crecimiento empresarial que Messi ha desarrollado durante los últimos años lejos de los terrenos de juego. Además de diferentes activos inmobiliarios, el argentino es propietario de la cadena MiM Hotels, que cuenta con establecimientos en destinos turísticos tan importantes como Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira, Sotogrande o Andorra. Todos estos hoteles están gestionados junto a Meliá Hotels International, una de las grandes compañías hoteleras españolas.

El futbolista también participa en otros proyectos gastronómicos como los restaurantes Hincha, asociados al prestigioso chef Nandu Jubany.

La sensación es que Messi está construyendo poco a poco una estructura empresarial muy sólida pensando claramente en el futuro posterior a su carrera deportiva. Y dentro de todos esos movimientos, Barcelona sigue apareciendo constantemente como uno de los lugares prioritarios para sus inversiones personales.

El sueño de volver a ver a Messi en el Barça sigue vivo

Cada nueva noticia relacionada con Messi y Barcelona vuelve a despertar inevitablemente la ilusión de muchos aficionados azulgranas. Aunque el argentino sigue centrado actualmente en su carrera deportiva fuera de Europa, el barcelonismo nunca ha terminado de aceptar completamente su despedida del club. Para muchísimos seguidores culés, Messi merece un final diferente y una despedida mucho más especial en el Camp Nou.

Por eso, cada vez que aparece una nueva inversión del argentino en Barcelona, vuelven también los rumores y los sueños sobre un posible regreso en el futuro, aunque solo sea para disputar sus últimos partidos o retirarse definitivamente como jugador del Barça. Dentro del club saben perfectamente el impacto emocional que sigue teniendo Messi sobre la afición. El argentino continúa siendo el gran símbolo de la mejor etapa de la historia reciente del FC Barcelona.

Mientras tanto, Messi sigue fortaleciendo silenciosamente su relación con la ciudad a través de nuevas inversiones y proyectos empresariales. Y eso, inevitablemente, mantiene viva la esperanza de millones de culés alrededor del mundo.