La nueva polémica de Neymar que está haciendo explotar las redes

El nombre de Neymar vuelve a estar en boca de todos. El brasileño, protagonista por su posible regreso a la selección, ha vuelto a generar debate tras una nueva lesión que coincide con una fecha muy señalada en su vida.

Neymar vuelve a ser protagonista en el fútbol mundial

Neymar es uno de esos futbolistas que nunca pasa desapercibido. A lo largo de su carrera ha sido protagonista tanto por su talento dentro del campo como por todo lo que ocurre alrededor de su figura. En las últimas semanas, el delantero brasileño había vuelto a situarse en el centro de la conversación del fútbol internacional.

Una de las razones era su posible regreso a la selección brasileña. El seleccionador Carlo Ancelotti estaba valorando la posibilidad de convocarlo nuevamente, especialmente después de la lesión de Rodrygo, que dejó un hueco importante en el ataque de Brasil. Neymar, pese a sus problemas físicos recientes, seguía siendo considerado una opción interesante para reforzar el equipo nacional de cara a los próximos compromisos.

¡EL PRÍNCIPE REGRESARÍA A LA SELECCIÓN! 🤩🇧🇷



Desde Brasil informan que Carlo Ancelotti considera convocar a Neymar para los partidos ante Francia y Croacia, tras la lesión de Rodrygo.



¿Te gustaría verlo de regreso? 🤔 pic.twitter.com/dLlqPbOTYZ — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) March 4, 2026

Sin embargo, cuando parecía que su regreso al primer plano deportivo estaba cerca, el jugador volvió a sufrir un contratiempo físico. Una nueva lesión ha frenado nuevamente su continuidad y ha provocado que su nombre vuelva a generar debate entre aficionados y analistas del fútbol. Pero en esta ocasión, el debate no gira únicamente en torno a su estado físico.

Una coincidencia que vuelve a generar debate

Lo que ha llamado especialmente la atención es la fecha en la que se ha producido esta nueva ausencia. El problema físico de Neymar coincide nuevamente con el 11 de marzo, un día muy importante para él: el cumpleaños de su hermana.

Esta coincidencia no es nueva. De hecho, algunos seguidores del fútbol han recordado que en varias ocasiones anteriores el futbolista también estuvo ausente de partidos importantes en fechas cercanas a ese mismo día. Según diversos registros que circulan en redes sociales, en aproximadamente diez temporadas diferentes el jugador ha tenido problemas en esas mismas fechas, ya sea por lesión, sanción o expulsión.

Este dato ha generado comentarios y teorías entre aficionados y usuarios de redes sociales. Muchos han señalado la curiosa repetición de esta situación a lo largo de los años, lo que ha vuelto a colocar al futbolista en el centro de la polémica.

Neymar responde a las críticas en redes sociales

Ante la ola de comentarios y especulaciones, Neymar decidió responder públicamente a través de sus redes sociales. El futbolista quiso expresar su frustración por las críticas que ha recibido en los últimos días.

🚨For the tenth consecutive time in a year, Neymar has picked up an injury right around the time of his sister’s birthday.



(Via @sport) pic.twitter.com/qWzkhX5eN7 — MatchDay Central (@MatchDCentral) March 11, 2026

En su mensaje, el delantero explicó que siente que cualquier decisión que toma termina siendo cuestionada por parte del público. “Hay mucha gente creando teorías sobre lo que me ocurre. No pasa nada. Si juego lesionado me equivoco. Si cuido mi salud, me equivoco. Si juego con dolor, me equivoco. Es muy difícil acertar”, escribió el jugador.

Las palabras de Neymar reflejan el desgaste que puede generar estar constantemente bajo el foco mediático. El brasileño ha sido uno de los futbolistas más observados del fútbol mundial durante más de una década, desde su etapa en el FC Barcelona hasta su paso por el PSG y su trayectoria con la selección de Brasil.

Aun así, el debate sigue abierto. Para algunos aficionados, todo se trata simplemente de coincidencias dentro de una carrera marcada por las lesiones. Para otros, la repetición de estas situaciones genera dudas. Lo que parece claro es que, una vez más, Neymar vuelve a ocupar titulares. Y como ha ocurrido muchas veces en su carrera, el futbolista brasileño se encuentra nuevamente en el centro de la conversación del fútbol internacional.