Lamine Yamal desconecta antes del Mundial junto a Inés García: ya no se esconden

Lamine Yamal ya está listo para afrontar uno de los retos más grandes e ilusionantes: jugar el Mundial con España. El futbolista está listo para brillar con la Selección y traernos la Copa del Mundo a casa. A pocos dias de empezar esta historia, el joven futbolista disfruta de su tiempo libre con su nueva ilusión, su novia Inés García. La relación ya está oficialiada por ellos mismos y ahora ni se esconden.

Un verano especial antes de la gran cita mundialista

Lamine vive una realidad muy diferente a la de la mayoría de chicos de su edad. Con apenas 18 años ya es una estrella mundial. Es uno de los jugadores más seguidos del planeta y cada paso que da genera comentarios y titulares. Por eso cualquier imagen suya fuera de los terrenos de juego suele convertirse rápidamente en noticia. Especialmente cuando hablamos de su vida personal.

En las últimas semanas su relación con Inés García ha sido uno de los temas más comentados en redes sociales y aunque durante un tiempo intentaron mantener cierta discreción, ahora parece evidente que ya no tienen intención de esconderse. La pareja ha decidido vivir esta etapa con total naturalidad y las últimas imágenes publicadas lo demuestran perfectamente.

La primera foto de Inés que lo confirma

La relación entre ambos llevaba tiempo siendo un secreto a voces. Muchos ya habían visto imágenes de ellos juntos, paseando, compartiendo momentos y disfrutando de varios días de desconexión. Sin embargo, faltaba algo que muchos consideraban importante. Una imagen compartida por ellos mismos, y finalmente ha llegado.

La foto que acaba de subir Inés García con Lamine 😭😭 pic.twitter.com/j7pBhpGsGf — Lexa (@Alexaxfcb) May 28, 2026

Fue Inés García quien publicó una fotografía junto a Lamine. Una imagen que se convirtió en una de las más comentadas de las últimas horas. Además, el futbolista decidió compartir también la publicación, algo que muchos interpretaron como una confirmación definitiva de la relación. Un gesto pequeño, pero muy significativo.

Las críticas no han cambiado absolutamente nada

Durante las últimas semanas también han tenido que convivir con rumores y comentarios de todo tipo. Especialmente Inés García. La influencer fue señalada en redes sociales por informaciones que ella misma salió a desmentir públicamente y lo hizo de forma muy clara.

Explicando que muchas de las historias que circulaban no tenían ningún sentido. A pesar de todo, parece que la pareja ha decidido mantenerse al margen de las polémicas y seguir disfrutando de esta etapa sin prestar demasiada atención al ruido exterior. Se rumoreó que la influencer había dejado a su anterior pareja para estar con Lamine, pero ella misma con sus propias palabras dijo que eso no era verdad.

Las últimas fotografías muestran precisamente eso. Dos jóvenes disfrutando de su tiempo juntos antes de afrontar nuevos retos. Porque dentro de muy poco comenzará un Mundial donde Lamine volverá a cargar con gran parte de las ilusiones de la selección española. Pero antes de centrarse por completo en el balón, también hay espacio para desconectar y para compartir tiempo con las personas importantes. Por eso estas imágenes han llamado tanto la atención.