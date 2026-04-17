Leo Messi prepara algo grande en Castelldefels y salen a la luz los detalles

El entorno de Lionel Messi vuelve a mirar hacia Castelldefels. Un nuevo proyecto en Bellamar refuerza su vínculo con la zona y despierta gran expectación.

Un proyecto que conecta con su pasado en Barcelona

Aunque su carrera le ha llevado lejos de España en los últimos años, Lionel Messi nunca ha roto del todo su relación con Barcelona. La ciudad que marcó su vida profesional y personal sigue siendo un punto de referencia para el argentino, y ahora vuelve a estar en el centro de la actualidad por un proyecto que no ha pasado desapercibido.

En los últimos meses, el nombre de Messi ha vuelto a sonar con fuerza en Castelldefels, concretamente en la exclusiva zona de Bellamar. Allí, donde ya posee una residencia desde hace años, el futbolista ha impulsado un nuevo plan urbanístico que apunta a un proyecto familiar de gran envergadura.

El Ayuntamiento ha aprobado recientemente la transformación de una parcela de grandes dimensiones en tres solares edificables. Esta decisión abre la puerta a la construcción de tres viviendas en una de las zonas más privilegiadas del área metropolitana de Barcelona.

DON’T MESS UP WITH MESSI (LIONEL MESSI)⚽️



Once IN 2013 LEO MESSI'S PEACE WAS RUINED BY NOISY TOURIST, FANS IN CASTELLDEFELS, SPAIN 🇪🇸 IN HIS MANSION AND HE DID UNEXPECTED THINGS 😱



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Tres viviendas y un plan con mirada familiar

El proyecto contempla la urbanización de un terreno de aproximadamente 8.000 metros cuadrados. En él se desarrollarán tres parcelas independientes, lo que permitirá levantar tres viviendas de alto nivel en un entorno caracterizado por su tranquilidad y exclusividad. Más allá de los detalles técnicos, lo que ha llamado la atención es la intención detrás de este movimiento. Todo apunta a que las futuras construcciones serían para los hijos de Messi, Thiago –de 13 años–, Mateo –de 11– y Ciro –de ocho–, consolidando así una base estable en Castelldefels de cara al futuro.

El plan incluye también la mejora de infraestructuras en la zona, con la ampliación de accesos y la modernización de servicios básicos como agua, electricidad o telecomunicaciones. Además, se ha previsto la creación de un espacio verde de uso público, respetando el carácter natural del entorno con vegetación mediterránea.

Este tipo de iniciativas no solo tienen un impacto privado, sino que también contribuyen al desarrollo urbanístico de la zona, reforzando su atractivo como enclave residencial de alto nivel.

Bellamar, un enclave de lujo ligado al deporte

La elección de Bellamar no es casual. Se trata de uno de los barrios más exclusivos de Castelldefels, donde han residido o residen figuras destacadas del deporte y el espectáculo. La zona combina privacidad, cercanía a Barcelona y un entorno natural privilegiado.

Messi conoce bien este lugar. Su actual vivienda, adquirida hace años, es una de las propiedades más reconocidas de la zona. Con el paso del tiempo, ha ido ampliando y mejorando sus instalaciones, adaptándolas a sus necesidades personales y familiares.

Este nuevo proyecto refuerza la idea de que el argentino mantiene un vínculo fuerte con Cataluña. A pesar de su etapa en clubes como el PSG o el Inter Miami, su conexión con Barcelona sigue viva.