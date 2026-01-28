Marta Díaz rompe su silencio sobre su ruptura con Sergio Reguilón: “Estuve dos días ingresada”

Marta Díaz vuelve al centro mediático tras estrenar la segunda temporada de su documental. La influencer se sincera sobre su ruptura con Sergio Reguilón y revela uno de los episodios más duros de su vida personal.

Una nueva temporada marcada por la ruptura

La figura de Marta Díaz vuelve a ganar protagonismo, pero esta vez desde un lugar mucho más íntimo y vulnerable. La creadora de contenido ha presentado la segunda temporada de su documental, Siendo Marta Díaz, un proyecto en el que se abre emocionalmente como nunca antes. Si en la primera entrega, La vida de Marta Díaz, mostraba su día a día, su crecimiento personal y su relación con el futbolista Sergio Reguilón, ahora el foco cambia por completo.

Esta nueva temporada aborda de lleno la ruptura sentimental con el exjugador del Real Madrid, actualmente en las filas del Inter Miami. Lejos de dramatismos gratuitos, Marta opta por un relato honesto, crudo y profundamente humano, en el que pone palabras a un dolor que durante meses llevó en silencio.

La influencer explica cómo ese final marcó un antes y un después en su vida. No solo fue el adiós a una relación, sino también el inicio de un proceso emocional complejo que afectó directamente a su salud física y mental.

“Es un momento totalmente desgarrador”

El impacto de este testimonio no ha pasado desapercibido. El periodista Javi Hoyos, quien pudo ver la premiere del documental en exclusiva, compartió en TikTok algunos detalles que han generado una enorme repercusión. Según relató, el capítulo dedicado a la ruptura es uno de los más duros de toda la serie.

“Es un momento totalmente desgarrador”, asegura Hoyos, describiendo cómo Marta Díaz narra que estuvo dos días ingresada en el hospital tras la ruptura. Un dato que ha sorprendido a muchos seguidores y que pone de manifiesto la dimensión real del golpe emocional que sufrió.

Durante ese ingreso, Marta confiesa que uno de sus pensamientos recurrentes era si Sergio Reguilón se preocuparía por ella, si acudiría al hospital o mostraría algún tipo de interés por su estado. Esa llamada, esa visita, nunca llegó. Un silencio que, según se desprende del documental, terminó de romper algo dentro de ella. Lejos de señalar o buscar culpables, la influencer expone los hechos desde la emoción, mostrando cómo la ausencia también puede doler tanto como una palabra mal dicha.

Sanar, cerrar y volver a disfrutar de la vida

A pesar de la dureza del relato, Siendo Marta Díaz no es un documental anclado en el sufrimiento. Todo lo contrario. La segunda temporada es también una historia de sanación, de reconstrucción personal y de aprendizaje. Marta se muestra hoy sana, fuerte y preparada para disfrutar de esta nueva etapa de su vida.

La influencer deja claro que hablar ahora es parte del proceso. Mirar atrás sin rencor, pero con verdad. Reconocer que hubo dolor, que hubo hospital, miedo y decepción, pero también crecimiento. Su testimonio conecta con muchas personas que han pasado por rupturas marcadas por la ansiedad, la soledad o el silencio del otro.

Con este proyecto, Marta Díaz consolida una faceta más madura y consciente, alejándose del contenido superficial para apostar por una narrativa emocional que pone en valor la salud mental, la vulnerabilidad y la importancia de cuidarse. Hoy, Marta mira hacia delante. Con cicatrices, sí, pero también con la tranquilidad de haber contado su historia con honestidad. Y con la certeza de que, después de tocar fondo, también se puede volver a empezar.