Nadie entiende lo que ha pasado: Ferran Torres y Olivia Rodrigo desatan una inesperada polémica

El último Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid no solo dejó titulares deportivos. Lo que parecía una simple celebración tras el partido terminó convirtiéndose en una polémica viral que mezcla fútbol, música y redes sociales, con Ferran Torres y Olivia Rodrigo como protagonistas inesperados.

Olivia Rodrigo, la estrella mundial que apareció en el Clásico

Olivia Rodrigo es actualmente una de las artistas más importantes del pop internacional. La cantante estadounidense saltó a la fama tras su paso por las series de Disney, aunque su explosión mundial llegó en 2021 con canciones como drivers license, deja vu o happier.

Con apenas 23 años, Olivia Rodrigo se ha convertido en un fenómeno musical global capaz de movilizar a millones de seguidores en redes sociales y plataformas de streaming. Precisamente por eso, Spotify y el FC Barcelona decidieron convertirla en protagonista del Clásico.

El conjunto azulgrana volvió a apostar por una camiseta especial dentro de su acuerdo comercial con Spotify, sustituyendo el logo habitual por la imagen relacionada con la cantante estadounidense. Una estrategia que el Barça ya había utilizado anteriormente con artistas como Rosalía o Drake.

La camiseta generó muchísimo impacto mediático antes y durante el partido. Miles de aficionados comentaron en redes sociales la presencia de Olivia Rodrigo vinculada al Clásico más importante del fútbol español. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que la verdadera polémica llegaría después del encuentro y tendría como protagonista a Ferran Torres.

Olivia Rodrigo got shocked by Barcelona's cat mascot as she enters Spotify Camp Nou.



This is the second time she gets shocked today! 😭😭pic.twitter.com/XAVLrmVFtN — Olivia Rodrigo stats 💙❤️🩷 (@statsoir) May 10, 2026

La publicación de Ferran Torres incendia las redes

Después de la victoria del Barça y de la celebración del título liguero, Ferran Torres publicó varias imágenes en redes sociales celebrando el triunfo junto a la copa.

Hasta ahí todo parecía completamente normal. El problema apareció cuando muchos usuarios descubrieron que la música elegida para acompañar la publicación era una canción de Taylor Swift.

Ese detalle fue suficiente para provocar una auténtica tormenta en redes sociales. Desde hace años existe cierta rivalidad entre parte de los fandoms de Taylor Swift y Olivia Rodrigo, especialmente entre seguidores que constantemente comparan a ambas artistas en internet.

Muchos fans de Olivia Rodrigo interpretaron el gesto de Ferran como una provocación innecesaria, especialmente porque el Barça acababa de dedicar toda la imagen del Clásico precisamente a Olivia Rodrigo.

La polémica creció todavía más porque Ferran Torres ya había mostrado anteriormente en varias ocasiones su admiración por Taylor Swift. Algunos usuarios llegaron incluso a acusarle de haberlo hecho “a propósito” para generar ruido entre ambas comunidades de fans. Las redes sociales se llenaron rápidamente de comentarios, memes y debates entre seguidores de ambas artistas, mezclando fútbol y música en una discusión completamente surrealista.

🚨 BREAKING: Some Olivia Rodrigo fans are upset with Ferran Torres for using a Taylor Swift song in his IG post after Olivia Rodrigo’s collaboration with Barcelona.



Olivia Rodrigo and Taylor Swift fans have argued for years over who is the better artist, with many bringing back… pic.twitter.com/XjuAY7GijY — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 11, 2026

El fútbol y la música vuelven a cruzarse en internet

La situación demuestra hasta qué punto el fútbol actual vive completamente conectado con las redes sociales y la cultura pop. Un simple detalle en una publicación puede convertirse en tendencia mundial en cuestión de minutos.

Dentro del Barça nadie esperaba que la colaboración con Olivia Rodrigo terminara derivando en una polémica tan viral. De hecho, muchos aficionados azulgranas ni siquiera entendían inicialmente por qué el nombre de Ferran Torres estaba convirtiéndose en tendencia.

Mientras tanto, otros usuarios defendieron al delantero del Barça argumentando que simplemente utilizó música de una artista que le gusta personalmente y que todo el debate estaba siendo exagerado. Aun así, el episodio volvió a demostrar el enorme impacto que tienen hoy las redes sociales alrededor de los futbolistas y de cualquier gesto relacionado con grandes figuras públicas.

El Clásico dejó goles, celebración y un nuevo título para el Barça. Pero también terminó provocando una inesperada batalla entre fandoms musicales que nadie vio venir y que ha convertido a Ferran Torres en protagonista absoluto de una de las polémicas más curiosas de las últimas horas.