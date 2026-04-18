Nadie esperaba ver a Pedri así: pillado en un supermercado y se hace viral

Pedri sorprende fuera del terreno de juego. El jugador del FC Barcelona se vuelve viral tras ser visto en un supermercado en una escena cotidiana que ha conquistado a las redes.

Un momento cotidiano que rompe con la imagen de estrella

En plena resaca tras la eliminación del FC Barcelona en la UEFA Champions League, el foco mediático ha cambiado de forma inesperada hacia Pedri. Pero no por su rendimiento deportivo, sino por una escena completamente cotidiana que ha generado un auténtico fenómeno viral.

El centrocampista canario ha sido captado junto a su pareja, Alejandra Dorta, realizando una actividad tan común como hacer la compra en un supermercado. Sin artificios, sin seguridad alrededor y sin intentar ocultarse, Pedri se dejó ver como “uno más”, algo que ha llamado poderosamente la atención de aficionados y usuarios en redes sociales.

Las imágenes, que se han difundido rápidamente en plataformas digitales, muestran a la pareja saliendo tranquilamente con un carro lleno, reflejando una normalidad poco habitual en figuras del fútbol de élite. En un contexto donde la vida de los futbolistas suele estar rodeada de lujo y distancia, este gesto ha sido interpretado como una muestra de cercanía y humildad.

Qué nivel de sudapollismo tienes que tener para ir sin ni siquiera unas gafas



Don Pedri González Parera con su novia pic.twitter.com/w8Z6wnTRr2 — 𝐂𝐀𝐌𝐈𝐍𝐎𝐒 🇪🇸 (@Diegocalle_15) April 17, 2026

Las redes reaccionan: “Es un chaval humilde”

El impacto del vídeo no tardó en hacerse notar. Miles de comentarios comenzaron a aparecer destacando la actitud de Pedri, con mensajes que subrayan su naturalidad. “Es un chaval humilde” o “da gusto ver a alguien así” son algunas de las frases más repetidas entre los usuarios.

Lejos de la imagen de estrella inaccesible, el futbolista del FC Barcelona aparece vestido con ropa cómoda, relajado y sin preocuparse por las cámaras. Este detalle no ha pasado desapercibido, especialmente en un momento en el que la exposición mediática de los jugadores suele estar muy controlada.

Además, la presencia de Alejandra Dorta ha despertado también el interés de los seguidores. Aunque la relación del jugador siempre ha sido discreta, estas imágenes han permitido ver una faceta más personal y cercana, algo poco habitual en él.

Entre la presión deportiva y la normalidad personal

Este episodio llega en un momento complejo para Pedri a nivel deportivo. La eliminación en la UEFA Champions League ha dejado tocado al vestuario del FC Barcelona, y el propio jugador ha sido uno de los más señalados por el desgaste físico acumulado durante la temporada.

Sin embargo, lejos de quedarse anclado en la presión competitiva, Pedri parece apostar por mantener una vida equilibrada fuera del fútbol. Este tipo de escenas reflejan precisamente esa necesidad de desconectar y mantener los pies en la tierra, algo clave en carreras deportivas tan exigentes.

Con la LaLiga aún en juego y la mirada puesta en futuros retos internacionales, el centrocampista seguirá siendo una pieza clave tanto en su club como en la selección. Pero mientras tanto, este inesperado momento en un supermercado ha servido para recordar que, detrás del futbolista de élite, hay una persona que también vive el día a día con total normalidad.