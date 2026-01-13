Nagore, la mujer de Xabi Alonso se pronuncia tras el adiós del Bernabéu

La salida de Xabi Alonso, Real Madrid, Santiago Bernabéu y despedida han marcado una semana cargada de emoción en el entorno blanco. Tras el final de la etapa del técnico en el banquillo, su mujer ha querido pronunciarse públicamente con un mensaje de apoyo y gratitud.

El final de una etapa marcada por la exigencia

El Real Madrid ha decidido poner punto final a la etapa de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo tras una serie de resultados que no han cumplido las expectativas del club. El adiós se escenificó en el Bernabéu, un estadio que no solo representa la historia del madridismo, sino también el nivel de exigencia más alto del fútbol español y europeo.

Xabi Alonso, leyenda como jugador y apuesta firme del club en su transición al banquillo, no ha logrado trasladar del todo su idea futbolística a los resultados. A pesar del esfuerzo, del trabajo diario y del compromiso con la entidad, la dinámica del equipo terminó pesando más que la confianza inicial depositada en su proyecto. En el Madrid, los tiempos son cortos y la paciencia limitada.

🚨💣 BREAKING: XABI ALONSO LEAVES REAL MADRID WITH IMMEDIATE EFFECT. pic.twitter.com/3glDvvpMQ9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2026

La despedida fue sobria, sin estridencias, pero cargada de simbolismo. El Santiago Bernabéu despidió al técnico con respeto, consciente de su pasado como futbolista y de su profesionalidad durante esta etapa. Un adiós que marca un punto de inflexión tanto para el club como para el propio entrenador.

El vestuario y las redes: mensajes de respeto y gratitud

Tras hacerse oficial la salida, varios jugadores del Real Madrid quisieron despedirse de Xabi Alonso a través de las redes sociales. Mensajes breves, pero cargados de respeto, agradeciendo su cercanía, su trato humano y su manera de entender el vestuario. En un club donde no siempre es fácil gestionar egos y presión, el técnico donostiarra supo mantener una relación honesta con la plantilla.

La afición del Madrid, dividida como suele ocurrir en estos casos, también se hizo notar. Mientras algunos lamentaron que el proyecto no tuviera más continuidad, otros asumieron el cambio como parte natural de la exigencia blanca. En cualquier caso, el adiós de Xabi Alonso no ha dejado indiferente a nadie. El ambiente fue de cierre de ciclo. Un final que no borra su legado como jugador ni su futuro prometedor como entrenador, pero que sí deja claro que el banquillo del Real Madrid no concede margen al error.

Las palabras de su mujer: orgullo, apoyo y agradecimiento

En medio de este contexto, la voz más cercana y personal llegó desde su propio entorno. La mujer de Xabi Alonso quiso dedicarle unas palabras públicas que rápidamente encontraron eco entre los seguidores del club y del técnico. Un mensaje sincero, alejado del ruido deportivo, centrado en el esfuerzo humano detrás del cargo.

🗣️ Nagore, mujer de Xabi Alonso: "Hoy nos despedimos del Bernabéu.



Xabi, estamos muy orgullosos de ti y del trabajo que has hecho cada día, siempre desde el respeto y el compromiso.



Mis hijos y yo hemos acompañado a Xabi y al club en todo momento con ilusión y gratitud.… pic.twitter.com/Le5Qkk1YW8 — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 13, 2026

“Hoy nos despedimos del Bernabéu. Xabi, estamos increíblemente orgullosos de ti y del trabajo que has hecho cada día, siempre con respeto y compromiso”, escribió. Un reconocimiento explícito a la ética profesional con la que el entrenador afrontó su etapa en el Madrid, incluso en los momentos más difíciles.

También hubo espacio para la dimensión familiar: “Mis hijos y yo hemos acompañado a Xabi y al club en cada paso con emoción y gratitud”. Una frase que pone el foco en lo que muchas veces queda en segundo plano en el fútbol de élite: el impacto que estos procesos tienen en la vida personal.

El mensaje se cerró con un agradecimiento directo a la afición madridista: “Gracias a todos los aficionados del Madrid que han confiado en nosotros y nos han enviado tanto amor. Sus mensajes lo han significado todo para nosotros”. Palabras que reflejan cercanía y respeto mutuo, incluso en la despedida.

Así se cierra una etapa intensa en el Bernabéu. Para Xabi Alonso, el futuro sigue abierto. Para el Real Madrid, comienza una nueva página. Y para su entorno, queda el orgullo de haberlo dado todo.