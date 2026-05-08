No todo son buenas noticias para Fernando Alonso: su empresa fracasa

Fernando Alonso atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida personal tras convertirse en padre por primera vez. Sin embargo, lejos de los circuitos y de la felicidad familiar, el piloto asturiano también ha recibido un duro golpe empresarial con el cierre definitivo de Kimoa.

Fernando Alonso vive un momento personal muy especial

La vida de Fernando Alonso ha cambiado muchísimo en los últimos meses. El bicampeón del mundo de Fórmula 1 está disfrutando de una etapa completamente nueva tras el nacimiento de su primer hijo junto a Melissa Jiménez. La llegada del pequeño Leonard ha supuesto una revolución emocional para el piloto, que atraviesa uno de los momentos más felices y estables de su vida privada.

Quienes conocen al asturiano aseguran que la paternidad ha transformado parte de su rutina y también su forma de afrontar el día a día. Alonso siempre se ha caracterizado por una personalidad competitiva, exigente y obsesionada con el rendimiento, pero ahora parece haber encontrado un equilibrio mucho más tranquilo lejos de la presión constante de la Fórmula 1.

La relación con Melissa Jiménez también ha sido clave en esta nueva etapa. La periodista deportiva, que ya tenía experiencia como madre, ha aportado estabilidad a una vida marcada durante años por viajes, competiciones y exposición mediática permanente. En el entorno del piloto aseguran que pocas veces se le había visto tan relajado y feliz fuera de los circuitos. Sin embargo, mientras su vida personal atraviesa un momento muy positivo, en el plano empresarial las noticias han sido mucho menos favorables para Fernando Alonso.

El final de Kimoa, un proyecto muy personal

La noticia del cierre definitivo de Kimoa ha supuesto un golpe importante para el entorno empresarial de Fernando Alonso. La marca de ropa y accesorios, creada en 2017, nació como uno de los proyectos más personales del piloto fuera de la competición.

Kimoa no era simplemente una empresa más para Alonso. Representaba una extensión de su estilo de vida, de su imagen pública y de una filosofía muy concreta basada en el deporte, la sostenibilidad y el espíritu aventurero. Inspirada en la estética californiana y en materiales reciclados, la marca intentó posicionarse como una referencia internacional dentro del sector lifestyle.

Durante los primeros años, el crecimiento fue muy rápido. Fernando Alonso utilizó toda su repercusión mediática para impulsar la marca y convertir sus productos en artículos reconocibles entre aficionados del motor y seguidores de la Fórmula 1. El logo de Kimoa llegó incluso a aparecer en monoplazas de McLaren, aumentando todavía más su visibilidad global.

Los resultados iniciales parecían prometedores. La empresa superó el millón de euros de facturación y consiguió construir una importante comunidad online. Sin embargo, detrás de la imagen de éxito comenzaron a aparecer problemas económicos que terminaron debilitando seriamente el proyecto.

The ultimate experience, for the ultimate fans.



We brought devoted superfans Mikiko and Takeshi into the paddock at the #JapaneseGP for an unforgettable day, to thank them for years of showing up all across the world for us.



Their dedication and passion shine through. pic.twitter.com/HWaTkNeIg8 — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 28, 2026

Un proyecto que no logró resistir

Con el paso de los años, Kimoa empezó a perder fuerza comercial. El crecimiento inicial no consiguió transformarse en una estructura económica sólida y la compañía comenzó a sufrir una caída progresiva de ingresos.

La situación empeoró especialmente a partir de 2020, coincidiendo con la crisis global provocada por la pandemia. Las ventas descendieron de forma considerable y la actividad de la marca fue apagándose lentamente. Las redes sociales dejaron de actualizarse con frecuencia y el interés alrededor del proyecto comenzó a disminuir.

Ahora, el golpe definitivo ha llegado con la entrada en liquidación concursal de la sociedad española que sostenía la marca, Quimoalar S.L. El cierre del dominio web y la paralización total de la actividad confirman el final de una aventura empresarial que Fernando Alonso impulsó durante casi una década.

Pese al fracaso de Kimoa, dentro del entorno del piloto no consideran este episodio como una derrota definitiva. Alonso siempre ha demostrado una enorme capacidad para reinventarse tanto dentro como fuera de la pista y continúa centrado en seguir compitiendo al máximo nivel con Aston Martin Aramco Formula One Team.