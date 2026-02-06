Nuevo golpe a futbolistas en Barcelona: entran a robar en las casas de Pau Cubarsí y Joan García

La inseguridad vuelve a golpear al FC Barcelona. Pau Cubarsí y Joan García han sido víctimas de robos en sus viviendas de Barcelona, dos episodios separados en el tiempo que ya investiga la policía catalana.

La inseguridad que persigue a los futbolistas

Vivir con exposición pública tiene un peaje que va más allá del terreno de juego. En los últimos años, varios futbolistas han denunciado robos en sus domicilios, especialmente cuando sus rutinas, entrenamientos, partidos o viajes, se hacen previsibles. Barcelona no es una excepción y, en esta ocasión, el foco vuelve a situarse en jugadores del FC Barcelona.

Según ha informado La Vanguardia, los futbolistas Pau Cubarsí y Joan García sufrieron robos en sus casas los días 30 de diciembre y 10 de enero, respectivamente. En ambos casos, el valor de lo sustraído ronda los 6.000 euros. Dos asaltos distintos, en momentos diferentes y con circunstancias que, por ahora, no parecen conectadas.

La sensación en el entorno del vestuario es de preocupación. No por la cuantía, relativamente contenida, sino por la vulnerabilidad que dejan al descubierto este tipo de incidentes, especialmente cuando los jugadores se encuentran fuera de casa cumpliendo con sus obligaciones profesionales.

Dos asaltos, dos escenarios distintos

El primero de los robos se produjo en la vivienda de Pau Cubarsí mientras el central entrenaba con el primer equipo tras el regreso de las vacaciones de Navidad. Los ladrones aprovecharon su ausencia para acceder al domicilio y sustraer un reloj de alta gama. Un golpe rápido y selectivo, habitual en este tipo de delitos.

Menos de dos semanas después, el objetivo fue Joan García. El guardameta se encontraba en Arabia Saudí, disputando la Supercopa de España, cuando los autores del robo entraron en su casa y se llevaron varias joyas. En este caso, la actuación de los sistemas de seguridad fue clave: alrededor de las 20:00 horas del 10 de enero, la alarma se activó al detectarse la entrada de dos individuos vestidos de negro.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la policía local, efectivos de los Mossos d'Esquadra y una pareja de vigilantes de la empresa de seguridad contratada por el club para proteger a sus jugadores. A pesar de la rápida respuesta, los asaltantes lograron huir con parte del botín.

🚨 Joan García y Pau Cubarsí, últimas víctimas de robos en casas de jugadores del Barça



🕵🏻 "Fue un grupo organizado y se tiene la certeza de que es un grupo de especialistas en robo en casa de futbolistas"



🎙️ Nos lo cuenta @andreajvilloria#ElBar199 ☕🔥 pic.twitter.com/v6D16p1AkQ — Carrusel Deportivo (@carrusel) February 4, 2026

Investigación abierta y máxima cautela

La División de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra se ha hecho cargo de las diligencias. Por el momento, y siempre según la información publicada, se descarta que ambos robos estén relacionados o que hayan sido cometidos por el mismo grupo. Las investigaciones continúan abiertas y no se han comunicado detenciones.

Desde el club se mantiene un perfil bajo, pero se refuerzan los protocolos de seguridad privada y la coordinación con las fuerzas policiales. La prioridad es proteger la intimidad y la tranquilidad de los jugadores, especialmente de los más jóvenes, que viven con la presión añadida de saber que su rutina puede convertirlos en objetivos.

Estos episodios reabren el debate sobre la seguridad de los deportistas de élite en las grandes ciudades y la necesidad de medidas preventivas más eficaces. Mientras tanto, Cubarsí y Joan García tratan de pasar página y centrarse en lo deportivo, aunque el mensaje es claro: la amenaza existe y la vigilancia no puede relajarse.