Pedri, lesionado, pero feliz con su novia: ya no lo esconden

Pedri afronta su recuperación lejos de los terrenos de juego del Barça, pero vive un momento personal estable. Mientras se recupera de su lesión, el futbolista confirma su relación sentimental y se muestra tranquilo y sonriente.

Lesión, pausa obligada y un Barça que le espera

La temporada no está siendo sencilla para Pedri. El centrocampista del FC Barcelona continúa lesionado y, por ahora, no puede ayudar al equipo sobre el césped. Aún le quedan varias semanas de recuperación, un tiempo que en el club se quiere gestionar con máxima cautela para evitar recaídas y proteger a uno de los jugadores más importantes del proyecto.

En el Barça saben que Pedri es una pieza clave. Su visión de juego, su capacidad para ordenar el centro del campo y su lectura táctica lo convierten en un futbolista diferencial cuando está sano. Por eso, aunque su ausencia pesa en el rendimiento del equipo, el cuerpo técnico prefiere no forzar y pensar en el medio y largo plazo.

Durante este periodo, Pedri ha optado por bajar revoluciones. Menos foco mediático en lo deportivo y más atención a su bienestar físico y emocional. Y en ese equilibrio personal es donde aparece una faceta que hasta ahora había mantenido en un discreto segundo plano.

Pedri y Alejandra Dorta: una relación ya confirmada

Lejos de la presión competitiva, el futbolista canario atraviesa un momento feliz en lo personal. Desde hace meses circulaban rumores sobre su vida sentimental, pero ahora ya no hay dudas. Pedri mantiene una relación con Alejandra Dorta, y ambos han dejado de esconderse. La joven es 6 años mayor que Pedri y es de Tenerife.

Las primeras informaciones aparecieron en septiembre, cuando comenzaron a verse imágenes de ambos juntos en distintos contextos, siempre con discreción. Nada forzado, nada exhibicionista. Simplemente dos personas compartiendo tiempo y normalidad. Con el paso de las semanas, esas apariciones se repitieron y terminaron confirmando lo que muchos ya intuían: el romance era real.

La novia del bueno de Pedri está presente viendo el partido pic.twitter.com/xHXbXBv2gM — 10 (@Alexaxfcb) September 28, 2025

En un entorno como el del fútbol de élite, donde cada gesto se analiza al detalle, Pedri ha optado por una vía poco habitual: naturalidad y calma. No grandes declaraciones, no exposiciones excesivas en redes sociales, pero tampoco ocultar algo que forma parte de su vida.

Confirmación pública y un momento de estabilidad

Quien ha terminado de confirmar la relación ha sido el periodista Javi de Hoyos, habitual fuente de información sobre la vida personal de deportistas y creadores de contenido. Según ha explicado, Pedri tiene pareja, está ilusionado y atraviesa una etapa tranquila, algo que se refleja también en su actitud fuera del campo.

El entorno del futbolista destaca que este equilibrio emocional es clave durante la recuperación de una lesión. Estar bien acompañado, sentirse respaldado y mantener una rutina alejada del ruido ayuda a sobrellevar mejor los tiempos de espera, especialmente para un jugador joven que ha vivido temporadas muy exigentes desde su irrupción en la élite.

Pedri no corre. Sabe que su momento volverá. El Barça le espera y la afición confía en que regrese más fuerte. Mientras tanto, el centrocampista aprovecha para cuidar su cuerpo, su mente y su vida personal. Porque, aunque el fútbol lo es casi todo, no lo es todo. Hoy, Pedri está lesionado, pero también está feliz. Y eso, en un proceso largo y exigente como una recuperación, también cuenta.