Polémica con Kylian Mbappé: lesionado y de vacaciones con Ester Expósito mientras el equipo lucha por la Liga

El Real Madrid se juega LaLiga en el tramo final. Mientras tanto, la situación de Mbappé ha generado críticas entre los aficionados.

Un final de temporada muy complicado para el Madrid

El Real Madrid está viviendo un final de temporada difícil. El equipo sigue luchando por ganar la LaLiga, pero la realidad es que lo tiene muy complicado. El FC Barcelona está varios puntos por delante y cada jornada que pasa parece más cerca del título.

En este contexto, el equipo necesita estar unido y centrado. Cada partido es clave y cualquier detalle puede marcar la diferencia. Sin embargo, no todo está siendo positivo dentro del vestuario. Poco a poco han empezado a aparecer críticas y dudas, algo normal cuando los resultados no acompañan. Y en medio de esta situación, una noticia ha generado bastante polémica entre los seguidores del equipo.

Mbappé, en el centro de las críticas

El protagonista de esta polémica es Kylian Mbappé. El delantero está lesionado y no puede jugar debido a un problema en el muslo. Estará fuera varias semanas, algo que ya es un golpe importante para el equipo.

Pero lo que más ha molestado a muchos aficionados no es la lesión, sino lo que ha pasado después. En redes sociales han aparecido vídeos en los que se ve a Mbappé de vacaciones junto a la actriz Ester Expósito.

💣ESTALLA EL VESTUARIO DEL REAL MADRID 💣



- Mbappe,LESIONADO,de VACACIONES en Italia

- Ceballos y Asencio,BRONCA CON ARBELOA,Y NO JUEGAN COBRANDO UN PASTÓN

- Vinicius NO QUIERE RENOVAR Y SE CARGÓ a Xabi alonso

- Carvajal SE RIE DE TRENT Y PASA DE ARBELOA pic.twitter.com/CZxHQcXAO0 — madridblaugrana (@madridblaugrana) May 2, 2026

Esto ha provocado muchas críticas. Hay aficionados que piensan que, en un momento tan importante de la temporada, el jugador debería estar más centrado en el equipo o apoyando desde cerca. Consideran que no es el mejor momento para desconectar. Por otro lado, también hay gente que lo defiende. Dicen que, al estar lesionado, tiene derecho a descansar y hacer su vida personal. El debate está servido.

Un ambiente tenso en el vestuario

Esta situación refleja que el ambiente en el Real Madrid no es el mejor. Cuando un equipo no gana, todo se mira más y cualquier detalle genera polémica. Los jugadores están bajo presión y la afición exige resultados.

Mbappé es una de las estrellas del equipo y, por eso, todo lo que hace tiene más impacto. Su ausencia en el campo ya es importante, pero su situación fuera de él ha aumentado el ruido alrededor del club.

El Real Madrid sigue peleando por la Liga, pero necesita centrarse en lo deportivo. Aún quedan partidos y cualquier cosa puede pasar. Sin embargo, para tener opciones reales, el equipo debe estar unido y evitar distracciones.