Polémica con Rodri: sus vecinos lo denuncian por hacer volar un dron

El nombre de Rodri Hernández vuelve a estar en el foco. El centrocampista del Manchester City, que ya venía siendo noticia por su sanción económica de la FA y por los persistentes rumores sobre un posible interés del Real Madrid, aparece ahora vinculado a una nueva controversia: unas supuestas quejas vecinales por el uso de un dron cerca de varias viviendas.

Todo se le acumula a Rodri

No está siendo una semana tranquila para Rodri. El internacional español, pieza capital en el esquema de Pep Guardiola y uno de los nombres más reconocibles de la Premier League, venía de recibir una multa de 80.000 libras impuesta por la Federación Inglesa después de sus comentarios sobre los árbitros tras un partido del Manchester City ante el Tottenham. Sky Sports informó este 9 de marzo de 2026 de que el mediocentro evitó la suspensión, pero sí fue sancionado económicamente por sus declaraciones.

A ese ruido se le ha unido además el mercado. En los últimos meses, el nombre de Rodri ha aparecido repetidamente ligado al Real Madrid, un club que desde hace tiempo valora su perfil por jerarquía, lectura táctica y liderazgo en la medular. Aunque las informaciones sobre un posible fichaje no son concluyentes y existen versiones diferentes sobre el verdadero alcance del interés blanco, lo cierto es que el jugador sigue siendo una referencia en cualquier conversación sobre grandes movimientos de futuro.

🚨💣 BREAKING: Real Madrid have firmly DENIED any interest in signing Rodri despite reports from Fabrizio Romano. ❌😳



The club appreciates his quality but he is NOT in their future plans — not even close.



His recent ACL injury has also not helped his case.



—@diarioas pic.twitter.com/tS2TIMDYOB — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 8, 2026

Y en medio de ese escenario, cuando parecía que toda la atención estaba puesta en el césped y en los despachos, ha irrumpido una historia mucho más doméstica y, al mismo tiempo, mucho más llamativa. Distintas publicaciones digitales se han hecho eco de una denuncia vecinal relacionada con un dron que habría sobrevolado la zona próxima a varias ventanas de un edificio. En esas informaciones se apunta a Rodri como la persona señalada por algunos residentes, aunque por ahora no consta una versión oficial del futbolista ni un pronunciamiento público del Manchester City sobre este episodio.

La denuncia vecinal y el debate sobre la privacidad

Según esas versiones, algunos vecinos habrían trasladado su malestar a la policía después de ver un dron volando muy cerca de sus ventanas. La principal preocupación no sería tanto el aparato en sí como la sensación de invasión de la intimidad. Para quienes viven en pisos altos, la altura suele representar precisamente un refugio frente a miradas ajenas, de ahí que la presencia de un dron a escasa distancia haya provocado inquietud y enfado.

La polémica conecta con un debate cada vez más habitual en grandes ciudades: hasta qué punto el uso recreativo de drones puede chocar con el derecho a la privacidad. Más allá del caso concreto, la simple aparición de uno de estos dispositivos cerca de balcones o ventanas genera desconfianza entre los residentes, especialmente cuando no queda claro quién lo maneja ni con qué finalidad se está utilizando. No hace falta que exista una grabación demostrada para que el malestar se dispare; en muchas ocasiones basta la sospecha de estar siendo observado para que la situación se convierta en un conflicto vecinal.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Rodri's neighbours have reported him to the police for flying a drone outside the windows of their apartment.



They claim that the drone has invaded their privacy and left them fearing he has been able to see into their properties while they relax at home.… pic.twitter.com/wuXotL22g7 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 9, 2026

Silencio oficial y una imagen sometida a presión

Por ahora, el asunto se mueve más en el terreno de la sospecha y del revuelo social que en el de las certezas. Lo prudente es subrayarlo: lo que ha trascendido son denuncias y testimonios atribuidos a vecinos en informaciones de terceros, pero no una resolución oficial ni una versión contrastada por todas las partes. Tampoco se ha encontrado, en las fuentes consultadas, una respuesta pública de Rodri o del club que cierre definitivamente la controversia. ￼

Sin embargo, incluso sin una confirmación plena, el episodio añade presión a un jugador que ya estaba en el escaparate por motivos deportivos, disciplinarios y de mercado. En apenas unos días, Rodri ha pasado de ser noticia por la multa de la FA y por los rumores sobre el Real Madrid a verse salpicado por una historia que mezcla fama, vecindad, tecnología y privacidad.