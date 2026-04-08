Polémica en el Real Betis: un jugador, apartado por su relación con la hija de Joaquín Sánchez

El Real Betis vive días de rumores. Nelson Deossa ha desaparecido de las convocatorias y su situación genera debate.

Un caso que desata rumores en el entorno del Betis

En el Real Betis hay una situación que ha ido creciendo en silencio, pero que en las últimas horas ha explotado en redes sociales y en el entorno del club. El protagonista es Nelson Deossa, centrocampista colombiano que ha pasado de tener protagonismo a desaparecer prácticamente de los planes del equipo.

Su ausencia en los últimos partidos ha sorprendido a muchos aficionados. El jugador no ha tenido minutos en encuentros recientes de LaLiga y tampoco ha participado en compromisos europeos, lo que ha generado todo tipo de especulaciones.

La polémica ha ido más allá de lo deportivo. En redes sociales ha comenzado a circular con fuerza un posible motivo extradeportivo: su supuesta relación con Daniela Sánchez, hija de Joaquín Sánchez, una de las grandes leyendas del club y figura relevante en la estructura actual del Betis. Aunque no hay confirmación oficial, este rumor ha sido suficiente para encender el debate. Muchos se preguntan si la situación personal del jugador podría estar influyendo en su rol dentro del equipo.

De protagonista a desaparecer del equipo

Lo cierto es que el cambio en la situación de Nelson Deossa ha sido evidente. El centrocampista comenzó la temporada con presencia en el equipo, participando en numerosos partidos y formando parte habitual de las rotaciones.

Sin embargo, en las últimas semanas su papel ha cambiado por completo. El técnico Manuel Pellegrini ha optado por otras alternativas en el centro del campo, como Sofyan Amrabat, Marc Roca o Sergi Altimira.

Este cambio ha coincidido en el tiempo con el aumento de los rumores, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Además, algunos detalles fuera del campo, como apariciones del jugador en ocio nocturno tras partidos, han sido señalados por parte de la afición. El silencio del club y del cuerpo técnico no ha ayudado a aclarar la situación. La falta de explicaciones oficiales ha dejado espacio a todo tipo de interpretaciones.

EL JUGADOR DEL BETIS QUE FUE BORRADO ¿POR UN ROMANCE? 🧐👩🏽‍❤️‍👨🏽



🇨🇴 El Colombiano Nelson Deossa lleva cuatro partidos sin jugar, pese a estar físicamente apto, y en España crecen los rumores de que la decisión sería por una situación extradeportiva



💞 Distintas versiones apuntan a un… pic.twitter.com/YmZh7CARpw — Diario Olé (@DiarioOle) April 7, 2026

Redes sociales, mensajes y un futuro incierto

La polémica ha llegado también a las redes sociales. Tanto el entorno del jugador como el de Daniela Sánchez han respondido de forma indirecta a los comentarios, con publicaciones que muchos interpretan como mensajes hacia las críticas.

Estas reacciones han contribuido a mantener el tema en el foco mediático, aumentando la presión sobre el futbolista. En un entorno tan exigente como el del fútbol profesional, este tipo de situaciones pueden afectar tanto al rendimiento como a la imagen del jugador.

Mientras tanto, en lo deportivo, la realidad es clara: Nelson Deossa ha perdido protagonismo y su futuro en el Real Betis genera dudas. El club realizó una inversión importante en su fichaje y esperaba que fuera una pieza relevante en el proyecto. Ahora, la situación está abierta. Habrá que ver si el jugador consigue recuperar su lugar en el equipo o si este episodio marca un punto de inflexión en su etapa en el Betis.