Problemas para Neymar: denunciado por presunto abuso laboral

El nombre de Neymar vuelve a ocupar titulares, aunque esta vez no por su rendimiento sobre el terreno de juego. El futbolista brasileño atraviesa un buen momento deportivo tras superar varias lesiones, pero ahora se encuentra en el centro de una polémica relacionada con su vida personal. Según diversas informaciones, el jugador ha sido denunciado por una trabajadora doméstica que lo acusa de presunto abuso laboral.

Neymar vuelve a estar en el foco mediático

En los últimos meses, Neymar ha vuelto a recuperar protagonismo en el mundo del fútbol. Después de atravesar una etapa complicada marcada por lesiones, el atacante brasileño ha logrado regresar a los terrenos de juego mostrando buenas sensaciones. Su rendimiento ha vuelto a despertar expectativas tanto en su club como en la Selección de Brasil, donde sigue siendo uno de los nombres más importantes. De hecho, algunos analistas consideran que podría tener un papel relevante en el próximo Copa Mundial de la FIFA.

Incluso el seleccionador Carlo Ancelotti habría valorado su posible regreso al equipo nacional, especialmente tras la lesión de Rodrygo Goes, una de las piezas ofensivas más importantes de Brasil en los últimos años. Sin embargo, mientras su situación deportiva parecía estabilizarse, una denuncia relacionada con su vida privada ha vuelto a situarlo en el centro de la atención mediática.

La denuncia de una ex empleada

Según se ha conocido recientemente, una cocinera que trabajó para Neymar ha presentado una denuncia en la que acusa al futbolista de presunto abuso laboral. De acuerdo con el relato de la trabajadora, su jornada laboral en la casa del jugador era extremadamente larga. Afirma que comenzaba su trabajo a las siete de la mañana y terminaba alrededor de las once de la noche, lo que supondría jornadas de hasta 16 horas diarias.

La mujer asegura además que debía preparar comida para grandes grupos de personas que frecuentaban la residencia del futbolista. En algunos momentos, según su testimonio, tenía que cocinar para más de 150 personas, algo que incrementaba considerablemente la carga de trabajo.

La denuncia también señala que las exigencias físicas del empleo eran muy altas. Según explica la trabajadora, debía manipular piezas de carne de hasta 10 kilos, además de transportar utensilios y equipos de cocina pesados.

Reclamaciones económicas y problemas de salud

La ex empleada sostiene que esta carga de trabajo prolongada terminó afectando a su salud. Según su versión, el esfuerzo físico constante le provocó problemas en la espalda y en las caderas. Por ese motivo, la denunciante ha solicitado varias compensaciones económicas. Entre sus reclamaciones se incluye que Neymar cubra los gastos médicos derivados de sus problemas de salud, además de una pensión de apoyo.

También exige el pago de 43.000 euros por horas extras que, según afirma, nunca le fueron abonadas durante el tiempo que trabajó en la residencia del futbolista.

Por el momento, desde el entorno de Neymar no se ha producido una respuesta oficial detallada sobre esta denuncia. Como ocurre en este tipo de casos, será la justicia la que determine si las acusaciones tienen fundamento o no. Mientras tanto, el nombre del futbolista vuelve a aparecer en titulares por motivos ajenos al fútbol. Una situación incómoda para una de las estrellas más mediáticas del deporte mundial, que intenta centrarse en su carrera y en volver a competir al máximo nivel.