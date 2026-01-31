Robo de película en la casa del futbolista Rúben Dias y su pareja, Maya Jama

El futbolista del Manchester City y la popular presentadora de televisión viven uno de los momentos más delicados de su relación tras sufrir un robo de película en su domicilio de Inglaterra, un suceso que vuelve a poner el foco en la seguridad de los futbolistas de élite.

Una relación consolidada que atraviesa un duro golpe

La historia entre Rúben Dias y Maya Jama había ido creciendo de forma discreta pero constante. Se conocieron en noviembre de 2024 durante los MTV Europe Music Awards celebrados en Manchester y, tras intercambiar contactos, comenzaron a verse con mayor frecuencia. Las primeras imágenes juntos, celebrando el Año Nuevo de 2025 en Ibiza, avivaron los rumores, especialmente porque el central portugués se encontraba entonces recuperándose de una lesión.

La relación se hizo pública meses después, en mayo de 2025, cuando ambos compartieron fotografías y vídeos de sus vacaciones en la costa Amalfitana. Desde entonces, apariciones conjuntas, viajes y gestos de complicidad en redes sociales confirmaban que atravesaban un momento personal muy estable.

Precisamente por eso, el asalto sufrido en su vivienda ha supuesto un golpe emocional importante para la pareja, que se encuentra “devastada” tras ver vulnerado su espacio más íntimo.

Un asalto planificado aprovechando la ausencia del futbolista

Según apunta la revista ¡Hola!, el robo tuvo lugar en la casa que la pareja comparte en Cheshire, al norte de Inglaterra. Se trata de una vivienda valorada en unos cuatro millones de libras, situada en la exclusiva zona de Alderley Edge, muy conocida por albergar residencias de futbolistas de la Premier League.

Los ladrones actuaron con precisión. Entraron en el domicilio mientras Rúben Dias disputaba un partido de la Champions League con el Manchester City, y cuando Maya Jama se encontraba en Sudáfrica grabando el programa Love Island: All Stars. Una coincidencia que refuerza una realidad conocida en el fútbol europeo: muchos delincuentes aprovechan los compromisos deportivos y viajes profesionales de los futbolistas para actuar con menor riesgo.

El botín, según las primeras estimaciones, asciende a cerca de un millón de libras. Joyas, ropa de lujo, dispositivos electrónicos y otros objetos de gran valor fueron sustraídos. Fue el propio Rúben Dias quien dio la voz de alarma al regresar al domicilio y encontrarlo completamente revuelto, con evidentes signos de allanamiento. La policía local ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, aunque por el momento no se han producido detenciones.

Seguridad, exposición mediática y un problema recurrente

Este suceso vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente en el fútbol profesional: la exposición mediática de los jugadores y los riesgos que conlleva. No es la primera vez que un futbolista de élite sufre un robo mientras disputa un partido o se encuentra concentrado con su equipo. Las agendas públicas, los horarios de competición y la notoriedad social convierten a estas viviendas en objetivos atractivos.

En el caso de Rúben Dias y Maya Jama, el impacto ha sido más emocional que material. Aunque no se encontraban en casa en el momento del asalto, ambos se sienten profundamente afectados por la invasión de su intimidad. La pareja, muy activa en redes sociales, ha optado por la discreción tras el suceso, centrando ahora sus esfuerzos en recuperar la normalidad.

El robo de película sufrido por el central del Manchester City y la presentadora británica no es solo una noticia de sucesos. Es también el reflejo de una realidad que acompaña al éxito, al dinero y a la fama en el deporte de alto nivel.