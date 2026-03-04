Rosalía se deja ver en el Barça-Atlético animando al equipo azulgrana

La cantante catalana Rosalía fue una de las caras conocidas en el partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en la Copa del Rey. La artista acudió al estadio para apoyar al conjunto azulgrana en una noche en la que el equipo de Hansi Flick buscaba una remontada histórica.

Una noche de ilusión en el Barça con sabor a remontada

El ambiente en el estadio era especial. El FC Barcelona llegaba al partido con una misión muy complicada: remontar el 4-0 encajado en la ida ante el Atlético de Madrid para poder alcanzar la final de la Copa del Rey. A pesar de la dificultad del reto, en el entorno azulgrana se respiraba ilusión.

El equipo de Hansi Flick saltó al campo con la convicción de que la remontada era posible. El fútbol ha dejado muchas noches históricas en el Camp Nou y la afición culé confiaba en repetir una de esas gestas. Jugadores, cuerpo técnico y seguidores se volcaron con el objetivo desde el primer minuto.

El Barça respondió con intensidad y logró marcar tres goles que hicieron soñar a la grada. Durante algunos momentos del partido, el estadio creyó que la hazaña podía hacerse realidad. La presión, el ritmo de juego y la actitud del equipo transmitían la sensación de que cualquier cosa podía pasar. Sin embargo, el gol que habría completado la remontada nunca llegó. El marcador final dejó al Barça muy cerca del milagro, pero sin el premio de la clasificación para la final de la Copa del Rey. Aun así, el esfuerzo del equipo fue reconocido por una afición que no dejó de animar en toda la noche.

Rosalía, una culé más en la grada

Entre los miles de aficionados que acudieron al estadio también hubo rostros conocidos. Uno de los que más llamó la atención fue el de Rosalía, una de las artistas españolas más influyentes del panorama musical internacional.

La cantante, nacida en Cataluña y conocida por su cercanía con el FC Barcelona, no quiso perderse un partido tan especial. Durante el encuentro se la pudo ver animando al equipo y celebrando los goles azulgranas como una aficionada más. Cada vez que el Barça marcaba, Rosalía reaccionaba con entusiasmo desde la grada. Las cámaras captaron varios momentos en los que la artista celebraba los tantos con alegría, contagiada por el ambiente que se vivía en el estadio.

La presencia de la cantante no pasó desapercibida en redes sociales, donde muchos aficionados comentaron su apoyo al equipo. Para muchos seguidores culés, ver a una figura internacional como Rosalía animando al Barça refuerza el vínculo entre el club y la cultura de la ciudad.

Pasión por el Barça más allá del resultado

Aunque la noche terminó sin remontada, el partido dejó imágenes que reflejan la conexión emocional entre el club y su afición. Rosalía representa precisamente esa pasión que muchos sienten por el Barça más allá de los resultados. La artista ha mostrado en varias ocasiones su simpatía por el equipo azulgrana. Ser de Barcelona y crecer con la cultura futbolística de la ciudad hace que el club forme parte de la identidad de muchos de sus seguidores.

En una temporada exigente para el FC Barcelona, con la presión de competir en LaLiga, aspirar a títulos y mantener la competitividad en las grandes competiciones, el apoyo de la afición sigue siendo un factor clave.

La noche del Barça-Atlético dejó claro que, incluso en los momentos difíciles, el equipo no está solo. La grada del estadio volvió a responder, y entre los miles de aficionados que soñaron con la remontada también estaba Rosalía.