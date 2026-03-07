Rumores de pareja: Kylian Mbappé y Ester Expósito desatan las especulaciones

El nombre de Kylian Mbappé vuelve a estar en el centro de la conversación mediática. Esta vez no solo por su situación deportiva en el Real Madrid, sino también por su vida personal. Mientras el delantero francés trabaja para recuperarse de su lesión, han comenzado a circular rumores que lo vinculan sentimentalmente con la actriz Ester Expósito.

Mbappé, foco de atención por su lesión

El delantero del Real Madrid vive días intensos. Su reciente lesión ha generado preocupación tanto en el club blanco como entre los aficionados, ya que Mbappé es una de las piezas más importantes del equipo en LaLiga y en la UEFA Champions League.

La ausencia del atacante francés supone un golpe importante para el Real Madrid en un tramo decisivo de la temporada. Su velocidad, capacidad goleadora y liderazgo en el ataque lo convierten en uno de los jugadores más determinantes del equipo.

Además, Mbappé también tiene en mente otro objetivo importante: llegar en las mejores condiciones al próximo Copa Mundial de la FIFA con la Selección de Francia. El delantero sabe que el tiempo de recuperación debe gestionarse con cuidado para evitar recaídas y poder competir al máximo nivel en la cita mundialista. Mientras el futbolista trabaja en su recuperación física, su nombre ha comenzado a aparecer también en titulares por motivos muy diferentes.

Un posible romance que sorprende en redes

En medio de esta situación deportiva, han surgido rumores sobre la vida sentimental de Mbappé. Según varias fuentes y comentarios que circulan en redes sociales, el delantero del Real Madrid podría estar iniciando una relación con la actriz española Ester Expósito. La intérprete madrileña, conocida internacionalmente por su papel en la serie Élite, es una de las figuras más populares del entretenimiento en España y cuenta con millones de seguidores en redes sociales.

De acuerdo con las informaciones que han comenzado a circular, ambos habrían coincidido el pasado 25 de febrero en Madrid. Algunas fuentes incluso aseguran que fueron vistos juntos en un ambiente cercano y que habrían compartido momentos de complicidad. Las especulaciones fueron más allá cuando algunos testigos afirmaron haberlos visto besándose. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial por parte de Mbappé ni de Ester Expósito.

D’après mes informations exclusives,

Kylian Mbappé et Ester Expósito se fréquenteraient en ce moment.

Ils étaient ensemble le 25 février à Madrid et plusieurs chipies les ont aperçus hier au bar du Pullman (le 10ème ciel) en train de s’embrasser durant toute la soirée pic.twitter.com/mskmYzGWJX — AQABABE (@AQABABE_) March 6, 2026

Entre el fútbol y la vida privada

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de los rumores. Ni el entorno del jugador ni el de la actriz han confirmado la existencia de una relación. No sería la primera vez que el nombre de Mbappé aparece vinculado a personalidades del mundo del espectáculo. El delantero francés es una de las figuras más mediáticas del fútbol internacional y su vida privada suele despertar gran interés entre los seguidores.

Aun así, quienes conocen al futbolista destacan que siempre ha intentado mantener su vida personal lejos del foco mediático. Mbappé suele ser reservado en estos temas y rara vez habla públicamente sobre sus relaciones sentimentales. Mientras tanto, el jugador continúa centrado en su recuperación y en volver lo antes posible a los terrenos de juego con el Real Madrid.

Los rumores sobre un posible romance con Ester Expósito siguen creciendo en redes sociales, pero por ahora todo forma parte de la especulación. La única certeza es que el delantero francés sigue siendo protagonista tanto dentro como fuera del campo. Y cuando se trata de una estrella mundial como Mbappé, cualquier detalle de su vida termina generando conversación.