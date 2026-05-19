Salen a la luz las primeras imágenes de Lamine Yamal junto a su nueva novia influencer

La figura de Lamine Yamal vuelve a generar muchísimo ruido, esta vez lejos de los terrenos de juego. El joven jugador del FC Barcelona se ha convertido en una estrella mundial en muy poco tiempo y todo lo que hace acaba llamando la atención. No solo por su talento con el balón, también porque su vida personal despierta cada vez más interés entre aficionados y redes sociales.

Lamine vuelve a ser noticia fuera del fútbol

No es la primera vez que el nombre de Lamine Yamal aparece relacionado con una influencer o una persona conocida en redes sociales. En los últimos meses ya había protagonizado varios rumores sentimentales que tuvieron bastante repercusión, pero esta vez parece diferente. Sobre todo porque ya han aparecido imágenes de ambos juntos, algo que hasta ahora no había ocurrido.

Según distintas informaciones, el futbolista estaría conociendo a la influencer sevillana Inés García, una creadora de contenido que lleva tiempo creciendo muchísimo en redes sociales. Los dos han intentado mantener todo con muchísima discreción. De hecho, hasta ahora prácticamente no había pistas públicas sobre esta posible relación. Pero un futbolista tan conocido como Lamine Yamal, mantener el anonimato es complicado, y más cuando el jugador vive uno de los momentos más mediáticos de su carrera.

Las imágenes han confirmado los rumores

Las fotografías que han salido a la luz muestran a Lamine y a Inés compartiendo varios momentos juntos antes de las vacaciones del jugador. Según se ha comentado, ambos habrían sido vistos en Barcelona y también disfrutando de algunos planes bastante tranquilos lejos del foco mediático habitual. Lo curioso es que el futbolista parece haber cambiado bastante su forma de gestionar este tipo de situaciones.

Después de toda la atención que recibieron sus anteriores relaciones, ahora intenta mantener mucho más separada su vida privada. Y esto es algo bastante lógico viendo el nivel de exposición que tiene con solo 18 años. De hecho, muchas personas cercanas al entorno del jugador aseguran que ahora intenta proteger muchísimo más todo lo relacionado con su intimidad y su familia.

Aun así, las imágenes han terminado apareciendo y rápidamente las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios, especulaciones y reacciones sobre la posible nueva relación del futbolista azulgrana.

El futbolista intenta vivir con más discreción

Mientras tanto, Lamine sigue centrado en un verano muy importante para su carrera. Después de conquistar LaLiga con el Barça, ahora tiene por delante el reto de jugar el Mundial con España. Por eso también decidió aprovechar unos días de descanso antes de incorporarse a la concentración de la selección. Según varias informaciones, tanto él como la influencer habrían intentado pasar desapercibidos incluso en el aeropuerto, entrando por separado a la zona de vuelos privados para evitar llamar demasiado la atención, pero esto tampoco les ha funcionado.

Lamine Yamal sabe que todo lo que haga se hablará y generará comentarios. Aun así, el futbolsita va aprendiendo a convivir con esa presión fuera del campo. Minetras tanto, los aficionados y seguidores esperan con ansias ver si Lamine e Inés hacen pública su relación.