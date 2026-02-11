Se desvela el precio que ha pagado Pedri por la iglesia que transformará en hotel

Pedri, FC Barcelona e inversión inmobiliaria vuelven a coincidir en los titulares, esta vez lejos de LaLiga y del césped. Según ha informado Sport, el centrocampista azulgrana ha realizado una operación que confirma su visión empresarial más allá del fútbol.

Una inversión singular en su tierra natal

El protagonista es Pedri, estrella del FC Barcelona y uno de los futbolistas más cotizados del fútbol español. Según publica Sport, el internacional español ha adquirido una antigua iglesia en su ciudad natal, en Tenerife, con el objetivo de transformarla en un hotel boutique de alto nivel.

La cifra de la operación no ha pasado desapercibida: 2,5 millones de euros. Una inversión significativa que refuerza el perfil empresarial del jugador. El inmueble, ya renovado, cuenta con 33 habitaciones y 21 baños, y mantiene parte de la estructura original del edificio religioso, combinando elementos históricos con comodidades modernas.

‼️NEW: Pedri has bought an old church in his hometown of Tenerife to turn it into a rural hotel.



It has 33 rooms, 21 bathrooms, a library, a chapel and a garden.



El proyecto no se limita a ofrecer alojamiento convencional. Entre sus atractivos destacan una biblioteca, una capilla restaurada y un jardín paisajístico que aporta carácter exclusivo al complejo. El resultado es un establecimiento único en la zona, con una identidad arquitectónica que lo diferencia dentro del sector hotelero de Canarias.

Pedrineta SL y una estrategia empresarial consolidada

La información de Sport también subraya que esta operación no es un movimiento aislado. Pedri es propietario de la sociedad Pedrineta SL, vehículo a través del cual canaliza diversas inversiones inmobiliarias en distintos puntos de España. El joven centrocampista del Barça ha decidido diversificar su patrimonio mientras continúa consolidándose en la élite de LaLiga y del fútbol europeo.

En un contexto donde muchos futbolistas optan por delegar completamente su gestión financiera, Pedri ha mostrado un interés activo en el sector inmobiliario. La compra de esta iglesia reconvertida en hotel refleja una apuesta por proyectos con identidad y potencial turístico, especialmente en una región como Tenerife, con fuerte atractivo internacional.

Pedri es un inversor inmobiliario multimillonario en España, que opera a través de su empresa oficial llamada 'Pedrineta SL' pic.twitter.com/QN8uj1urMS — FCB PRIME (@fcbisprime) February 11, 2026

La estrategia parece clara: invertir en activos tangibles, ligados a su tierra y con proyección de crecimiento. Canarias sigue siendo uno de los destinos turísticos más demandados, lo que convierte esta operación en una apuesta de recorrido a medio y largo plazo.

Éxito dentro y fuera del campo

A sus 20 y pocos años, Pedri no solo brilla en el Camp Nou. En el terreno de juego es una pieza clave del Barça, un centrocampista creativo con peso específico en la selección española y con proyección internacional. Fuera de él, comienza a construir una imagen de empresario prudente y estratégico.

Mientras el FC Barcelona compite por títulos y busca estabilidad deportiva, su mediocampista demuestra que también piensa en el futuro más allá del fútbol. La combinación de carrera deportiva e inversiones inmobiliarias refuerza su perfil de profesional completo.