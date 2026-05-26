Shakira se vuelca con la selección española con un mensaje que ya está dando muchísimo de qué hablar

Cada vez que llega un Mundial, el nombre de Shakira vuelve a aparecer ligado al fútbol. Mucha gente todavía recuerda aquella época de 2010, cuando la cantante colombiana puso voz al himno del torneo y, al mismo tiempo, comenzó su conocida relación con Gerard Piqué. Desde entonces, cualquier gesto suyo relacionado con este deporte suele generar muchísimo revuelo. Eso es exactamente lo que ha vuelto a pasar ahora, después del mensaje que dejó a uno de los futbolistas del Barça tras conocerse la lista definitiva de España para el Mundial.

La reacción de Gavi emocionó a muchísima gente

Uno de los momentos más comentados de la convocatoria de la selección fue el de Gavi. El centrocampista del FC Barcelona llevaba semanas pendiente de esa lista después de una temporada muy complicada físicamente. Por eso, cuando escuchó su nombre entre los convocados de Luis de la Fuente, explotó de felicidad.

La escena se vivió dentro de la Ciudad Deportiva Joan Gamper y fue Lamine Yamal quien compartió el vídeo en redes sociales. Ahí se puede ver a Gavi completamente emocionado, gritando y abrazándose con varios compañeros del Barça. Muchos dentro del vestuario saben todo lo que ha sufrido durante estos últimos años.

Las lesiones frenaron muchísimo su crecimiento y hubo momentos realmente complicados para él. Por eso esta convocatoria significa mucho más que simplemente jugar otro Mundial, es también una recompensa al esfuerzo que hizo para volver a sentirse futbolista.

El comentario de Shakira sorprendió a todos

Poco después de celebrarlo con sus compañeros, Gavi quiso compartir también sus emociones en redes sociales. Subió varias fotos con la camiseta de la selección y escribió un mensaje muy sincero. Habló del sufrimiento vivido durante su recuperación y de las ganas que tiene de devolverle la confianza a España dentro del campo.

Shakira le comenta el post a Pablo Gavi por haber sido convocado para el mundial por la selección española. pic.twitter.com/pckAq0EbWa — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) May 26, 2026

Y fue entonces cuando apareció Shakira. La cantante colombiana dejó un comentario muy breve, pero suficiente para revolucionar internet. “Muy feliz por ti, Gavi”.