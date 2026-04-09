Susto enorme: Aleix Espargaró sufre un accidente muy grave y hay parte médico

Aleix Espargaró sufre una dura caída en unos test de Honda en Sepang. El parte médico confirma lesiones importantes.

Un accidente que sacude al paddock de MotoGP

El mundo de MotoGP ha vivido uno de esos momentos que nadie quiere ver. Aleix Espargaró, uno de los pilotos más experimentados de la parrilla y actualmente probador de Honda, ha sufrido un accidente muy grave durante unas pruebas privadas en el circuito de Sepang International Circuit.

El incidente ocurrió mientras el piloto trabajaba en el desarrollo de la Honda RC213V, centrado en mejorar aspectos clave como el chasis, la aerodinámica y la tracción. Era una jornada más de test, pero terminó convirtiéndose en un susto mayúsculo.

Tras la caída, Espargaró fue trasladado de inmediato a un hospital en Malasia, donde se le realizaron las primeras pruebas médicas. La preocupación fue inmediata, tanto dentro del equipo como en el paddock, donde rápidamente comenzaron a circular noticias sobre la gravedad del accidente.

El propio piloto confirmó lo sucedido días después, explicando que se trató de una caída muy fuerte en pleno entrenamiento. Un episodio que pone de manifiesto, una vez más, el riesgo constante al que se enfrentan los pilotos en este deporte.

Parte médico: fracturas y alivio dentro de la gravedad

El diagnóstico médico ha sido contundente. Aleix Espargaró sufre múltiples contusiones y hasta cuatro fracturas en las vértebras, una lesión seria que obliga a extremar las precauciones en su recuperación.

Sin embargo, dentro de la gravedad, hay un dato que invita al optimismo: la médula espinal no se ha visto afectada. Este detalle ha sido clave para evitar consecuencias mucho más graves y ha generado cierto alivio tanto en su entorno como en los aficionados.

Durante varios días, el piloto permaneció ingresado en un hospital malasio, donde recibió atención especializada. Posteriormente, ha podido viajar de regreso a casa, donde continuará su recuperación bajo supervisión médica.

No se descarta que deba someterse a nuevas pruebas o incluso a una intervención quirúrgica, algo que se evaluará en los próximos días. Todo dependerá de la evolución de las fracturas y de cómo responda su cuerpo al tratamiento.

Un contratiempo para Honda y un reto personal

El accidente supone también un golpe para Honda, que contaba con Espargaró como una pieza clave en el desarrollo de su moto para las próximas temporadas. Su experiencia y conocimiento técnico eran fundamentales en esta fase del proyecto.

Durante su ausencia, el trabajo recaerá en otros pilotos probadores, como Takaaki Nakagami, que deberá asumir más responsabilidades en los test.

Para Aleix Espargaró, este episodio representa un nuevo desafío en su carrera. A sus 36 años, sigue demostrando compromiso con el motociclismo, pero ahora su prioridad es clara: recuperarse completamente.

El propio piloto ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad. A pesar del susto, se muestra optimista y decidido a volver lo antes posible. “Volveré”, ha asegurado, dejando claro que su historia en MotoGP aún no ha terminado.