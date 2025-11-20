80 millones para traer al nuevo compañero de Pau Cubarsí y un central del Barça será sacrificado

Pau Cubarsí se ha convertido, con tan solo 18 años, en uno de los líderes de la defensa del FC Barcelona y una pieza fundamental en el proyecto de Hansi Flick. Aun así, el Barça está sufriendo más esta temporada en la zaga y, por eso, el alemán ha pedido el fichaje de un central consolidado que pueda ser el nuevo compañero del catalán, aunque eso provoque la salida de otro jugador.

El conjunto azulgrana ha puesto su punto de mira en Alessandro Bastoni, el central del Inter de Milán que se ha convertido en uno de los mejores del mundo en su posición. El italiano se ha consolidado en la élite con 26 años y encaja a la perfección con lo que estaría buscando el Barça. Eso sí, el club culé se tendrá que rascar el bolsillo, ya que su precio de mercado está en 80 millones de euros.

A pesar de que parece un precio prohibitivo y está en duda si el Inter dejaría marchar a uno de sus líderes defensivos, si el jugador pidiese salir, le abrirían la puerta de salida, siempre que llegase una oferta en condiciones, alrededor de los 80 millones. Esto provocaría que el Barça tuviese que dejar salir a un futbolista que también ha estado en el centro de la polémica siempre: Ronald Araujo.

El uruguayo no ha acabado de convencer por sus constantes errores defensivos y, en el caso de que se pudiera traer a Bastoni, sería él el sacrificado para conseguir algo de dinero y financiar su fichaje. En este caso, la dirección deportiva pediría entre 40 y 50 millones de euros para dejar salir a Araujo, una cantidad que en el Barça se cree que podrían recibir por su venta.

El Barça tiene claro que necesitará reforzar el centro de la zaga la próxima temporada para encontrarle un compañero de viaje a Cubarsí y Bastoni cumple con el perfil que estaría buscando el conjunto azulgrana. La operación no será nada sencilla y, en el caso de que el Inter diese el visto bueno a su salida, las negociaciones serían muy complicadas, especialmente a la hora de discutir el precio final.