A Hansi Flick le duele perderlo, pero no tiene sitio: el Barça cierra otra venta

El FC Barcelona encara los últimos días del mercado con varios frentes todavía abiertos y con una prioridad que va más allá de los fichajes. El club necesita terminar de ajustar una plantilla que ha aumentado considerablemente su competencia y en la que cada vez resulta más complicado encontrar espacio para los futbolistas más jóvenes. Hansi Flick sabe que no todos podrán quedarse y ha asumido que alguna salida será dolorosa, especialmente cuando afecta a jugadores formados en La Masia.

La situación es especialmente delicada con uno de los canteranos que más expectativas generó desde su aparición en el primer equipo. El técnico alemán valora su potencial y en el Barça siguen creyendo que tiene condiciones para construir una carrera importante en la élite, pero la realidad deportiva manda. La competencia actual limita sus posibilidades de disfrutar de los minutos que necesita a estas alturas de su carrera y mantenerlo sin protagonismo podría terminar frenando su progresión.

Por eso, todas las partes han terminado entendiendo que una separación puede ser la solución más beneficiosa. El Barça conseguiría un ingreso importante antes del cierre del mercado, mientras que el futbolista tendría la oportunidad de continuar en LaLiga y asumir un papel mucho más relevante. Eso sí, en los despachos azulgranas no quieren despedirse definitivamente de un talento en el que todavía confían y trabajan para conservar mecanismos que permitan recuperar cierto control sobre su futuro.

Héctor Fort pone rumbo a la Real Sociedad por unos 8 millones

El jugador que está muy cerca de abandonar el Barça es Héctor Fort. El lateral derecho de 20 años tiene muy avanzada su llegada a la Real Sociedad, que ha acelerado las negociaciones durante los últimos días y ha conseguido tomar ventaja frente al Borussia Dortmund, otro de los clubes que había mostrado un fuerte interés en incorporarlo.

La operación se movería alrededor de los 8 millones de euros, una cantidad importante para las cuentas azulgranas tratándose de un futbolista formado íntegramente en La Masia. Sin embargo, el Barça pretende protegerse ante una posible explosión de Fort en Anoeta. Entre las fórmulas negociadas aparece la posibilidad de conservar un porcentaje elevado de una futura venta e incluso establecer una opción de recompra cercana a los 20 millones.

Flick lamenta perder a un futbolista joven y con margen de crecimiento, pero también entiende que ahora mismo no puede garantizarle el protagonismo que necesita. Fort regresó este verano después de su cesión en el Elche, donde disputó 17 encuentros durante la pasada temporada, y su situación deportiva seguía siendo complicada pese a tener contrato con el Barça hasta 2029.

La Real Sociedad aparece así como una oportunidad ideal para relanzar su carrera. Fort podrá continuar creciendo en el fútbol español y competir por minutos en un proyecto que necesita reforzar el lateral derecho. Para el Barça, en cambio, supone otra operación que permite hacer caja sin cerrar completamente la puerta al futuro.

Si todo avanza según lo previsto, Héctor Fort será otra de las salidas del Barça antes del cierre del mercado. Una despedida que no entusiasma a Flick, pero que responde a una realidad inevitable: hay talento, hay futuro, pero ahora mismo no hay sitio para todos.