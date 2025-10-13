Aconsejan a Lamine Yamal que se aleje de su padre

Lamine Yamal es considerado uno de los mejores jugadores del mundo. Con tan solo 18 años, el extremo ha irrumpido con el FC Barcelona y con la selección española, lo que ha hecho catapultarle al foco más mediático. De hecho, y a pesar de que hace poco que cumplió la mayoría de edad, acapara día sí y día también todas las portadas, pero no solo las deportivas, sino también las del corazón.

Además, otra polémica muy relacionada con el futbolista son las constantes apariciones de su padre, Mounir Nasraoui, muy presente en las redes sociales y en los medios de comunicación. Hay mucha polémica acerca de su figura paterna por todas las polémicas relacionadas con él y muchos han asegurado que le acabará destruyendo la carrera a su hijo por su afán de protagonismo.

Dani Güiza ha querido darle un consejo a Lamine Yamal sobre su padre

El último en pronunciarse ha sido Dani Güiza, histórico delantero del fútbol español, que ha querido darle un consejo a Lamine: "Lamine es muy bueno, pero el padre se debería apartar un poco por el bien del niño. Es muy bueno y puede ser de los mejores, pero esas cosas que hace el padre yo no se lo permitiría al mío, por ejemplo. Que tu padre quiera estar por encima de ti no. Tú eres el que juega al fútbol".

El jerezano, que todavía no se ha retirado del fútbol profesional, no duda del talento del extremo catalán, pero le preocupa que la figura del padre provoque que tenga unos malos años y se acabe bloqueando, como algunos temen, incluso dentro del Barça, ya que Lamine ha recibido algunos toques de atención, tanto del cuerpo técnico como por los dirigentes más altos del club.

En el Barça preocupa el entorno del extremo de Rocafonda

Aunque se confía en la madurez que tiene el futbolista, en la entidad azulgrana quieren ir con mucho cuidado con él, teniendo en cuenta que solo tiene 18 años y se ha convertido en una estrella absoluta. Lamine puede llegar a ser uno de los mejores de la historia, como así reconocen dentro del Barça, pero tienen miedo de que, con tan poca edad, todo se vaya a pique por su entorno.