Adiós Ter Stegen y Szczęsny: el Barça ya tiene decidido a su segundo portero

El FC Barcelona vuelve a mirar a la portería con más dudas que certezas. Una posición que durante años fue sinónimo de estabilidad hoy se ha convertido en un foco de incertidumbre. El futuro de Marc-André ter Stegen está en el aire y, contra todo pronóstico, en el club ya no se descarta una cesión si aparece una propuesta convincente. El desgaste de las últimas temporadas, unido a la necesidad de ajustar cuentas, ha abierto un escenario impensable hace no tanto.

Dos porteros, dos futuros abiertos y muchas incógnitas

En los despachos del Barça se asume que el ciclo de Ter Stegen puede estar entrando en una fase delicada. Aunque sigue siendo un referente, el club valora alternativas para aligerar masa salarial y ganar margen de maniobra. Varios equipos han mostrado interés, y entre ellos aparece el Girona FC, atento a cualquier movimiento que pueda reforzar su portería con un perfil de máximo nivel.

La situación de Wojciech Szczęsny tampoco ofrece certezas. Su continuidad no está garantizada y el Barça no quiere verse atrapado por decisiones de última hora. Por eso, desde hace meses, la dirección deportiva monitoriza el mercado con discreción, analizando perfiles que encajen tanto deportiva como económicamente.

El Girona se interesa por la cesión de Ter Stegen después de que Livakovic quiera salir.



[Vía Diario ARA] pic.twitter.com/K0qIAcaZJl — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) December 24, 2025

La conclusión es clara: pase lo que pase con los veteranos, el club quiere tener controlado el relevo. Y ahí es donde entra en escena un nombre que ha ido creciendo lejos del foco mediático, pero con informes muy positivos.

Áron Yaakobishvili, la apuesta silenciosa del Barça

El Barça ya tiene decidido quién puede ocupar el rol de segundo portero la próxima temporada. Se trata de Áron Yaakobishvili, que ha completado una cesión muy satisfactoria en el FC Andorra. Su rendimiento, regularidad y madurez han convencido al club, que ve en él una opción fiable y de futuro inmediato.

El plan pasa por su regreso al filial, con la idea de integrarlo progresivamente en la dinámica del primer equipo. No se trata de un simple parche, sino de una decisión estratégica: juventud, proyección y coste reducido. Tres factores clave en el actual contexto económico del Barça.

🚨🥇| Áron Yaakobishvili podría ser el segundo portero del #FCBarcelona la próxima temporada tras el éxito de su cesión al FC Andorra, y ante la posible salida de Marc-André Ter Stegen y Wojciech Szczęsny. [@scapde_45] pic.twitter.com/Vky5kOtkkx — FCBInformatiu (@FCBInformatiu) December 24, 2025

En el club valoran especialmente su capacidad para asumir un rol secundario sin generar ruido, algo fundamental en una posición tan sensible como la portería. Además, su experiencia reciente le permite dar un paso adelante si las circunstancias lo exigen.

Así, mientras el futuro de Ter Stegen y Szczęsny sigue lleno de interrogantes, el Barça avanza con un plan claro. No todo será fichar fuera. A veces, la solución estaba creciendo en silencio. Y esta vez, parece que la portería ya tiene nombre propio para el mañana.