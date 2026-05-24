Ahora sí que sí: Joan Laporta ya ha tomado la decisión definitiva sobre su venta y no seguirá en el Barça

En el Barça ya han empezado a moverse pensando en la próxima temporada. El club sabe que antes de incorporar nuevos jugadores necesita liberar espacio salarial y cerrar algunas salidas importantes dentro de la plantilla. Y una de las decisiones más firmes que ya se han tomado afecta directamente a Marc-André ter Stegen. El portero alemán no entra en los planes del Barça para el próximo curso y tanto Joan Laporta como Deco consideran que ha llegado el momento de cerrar definitivamente su etapa en el club azulgrana.

El Barça quiere rebajar la masa salarial cuanto antes

La situación económica sigue condicionando muchas decisiones dentro del Barça. Por eso la prioridad ahora mismo es reducir salarios importantes y generar margen para futuros fichajes. Ahí aparece el nombre de Ter Stegen como uno de los casos más delicados de toda la plantilla, porque el guardameta alemán tiene una de las fichas más altas del equipo.

Su salario ronda cifras muy elevadas y dentro del club consideran que mantener ese contrato ya no es sostenible viendo el nuevo proyecto deportivo que quieren construir. Además, el Barça necesita liberar espacio para intentar cerrar operaciones importantes durante el verano.

La dirección deportiva trabaja en varios nombres y sabe perfectamente que sin ventas será muy complicado afrontar nuevos movimientos. Por eso la decisión con Ter Stegen ya prácticamente no tiene vuelta atrás. En el club consideran que ha llegado el momento de separar caminos después de muchos años juntos.

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Une année horrible de A à Z :



🔻 Opération du dos et perte de sa place au Barça.



🔻 Prêt de la dernière chance à Gérone en janvier... stoppé net par une rupture des ischio-jambiers.



🔻 Adieu… pic.twitter.com/ZC9cQplkZe — Lives Foot (@livesfoot) May 24, 2026

Las lesiones y los problemas internos han cambiado todo

Más allá del aspecto económico, dentro del Barça también existe preocupación por la situación deportiva del portero alemán. Durante las últimas temporadas las lesiones han sido constantes y eso ha terminado afectando mucho tanto a su rendimiento como a su continuidad.

Este año prácticamente no pudo tener regularidad. Ni siquiera su cesión en el Girona FC terminó saliendo como esperaba el club. Los problemas físicos volvieron a aparecer y eso acabó aumentando todavía más las dudas alrededor de su futuro. Además, dentro de la directiva tampoco olvidan algunos episodios tensos vividos durante el pasado verano. Especialmente las diferencias que existieron con Deco y con Joan Laporta cuando el club ya intentó buscar soluciones para su salida. Todo eso terminó deteriorando bastante la relación entre ambas partes.

El gran problema es encontrarle una salida

La intención del Barça es clara: quieren cerrar su salida este verano. Incluso aunque eso implique aceptar una cantidad baja por el traspaso o facilitarle la carta de libertad. Lo más importante para el club es quitarse de encima uno de los salarios más altos de la plantilla.

Sin embargo, el gran problema aparece cuando toca encontrar pretendientes reales para el futbolista. Por ahora las ofertas más importantes que han llegado proceden de Arabia Saudí.

Pero ahora aparece otro problema importante: el portero alemán no quiere salir de Europa. Con el Girona FC ya descendido a Segunda División, habrá que ver cuál es la decisión definitiva que toma Ter Stegen sobre su futuro. Su intención sigue siendo competir al máximo nivel y mantenerse en el fútbol europeo pese a toda la situación que rodea actualmente al Barça. Mientras tanto, el club azulgrana continúa avanzando en la planificación de la próxima temporada.