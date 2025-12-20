Alessandro Bastoni rompe el silencio sobre el interés del Barça

Los rumores forman parte del día a día del fútbol moderno, especialmente cuando se trata de jugadores consolidados en la élite. Esta vez le ha tocado a Alessandro Bastoni, uno de los centrales más valorados del panorama europeo, cuyo nombre ha sido vinculado en los últimos días con el FC Barcelona. Y el propio protagonista no ha tardado en pronunciarse.

Un mensaje claro en plena competición

Concentrado con el Inter de Milán para disputar la Supercopa de Italia, Bastoni compareció ante los medios en la previa de las semifinales frente al Bolonia. Allí, lejos de esquivar la pregunta, decidió afrontarla con naturalidad y sinceridad. Sus palabras fueron tan directas como tranquilizadoras para el entorno interista.

“Me halaga que me vinculen con el Barça, significa que estoy haciendo bien las cosas, pero no hay nada”. Así de claro se mostró el defensa zurdo, dejando entrever que los rumores no le quitan el sueño. Bastoni insistió en que su foco está plenamente puesto en el Inter y que ni siquiera presta demasiada atención a las informaciones que circulan fuera del vestuario.

🚨 JUST IN: Together with Alessandro Bastoni, Joško Gvardiol is one of Barça's top priorities for center-back this summer.



They are both being viewed as primary targets.



— @ffpolo pic.twitter.com/qs1feFnynk — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 20, 2025

No es un detalle menor. En medio de un calendario exigente y con títulos en juego, el central quiso mandar un mensaje de compromiso y estabilidad. Se siente cómodo, valorado y con un rol protagonista dentro del proyecto nerazzurro. Y eso, en el fútbol actual, no siempre es fácil de encontrar.

Un perfil que encaja… pero sin operación real

Que el nombre de Bastoni aparezca asociado a grandes clubes no es casualidad. A sus 26 años, reúne cualidades muy cotizadas: central zurdo, fuerte en el uno contra uno, inteligente tácticamente y con una salida de balón que marca diferencias. Un perfil moderno, preparado para asumir responsabilidades en escenarios de máxima presión.

En clave Barça, el interés mediático responde más a un encaje teórico que a una negociación real. Bastoni cumple con muchos de los requisitos que busca el club azulgrana para reforzar su defensa, pero la realidad del mercado es otra. Es titular indiscutible en el Inter, tiene contrato y un peso específico dentro del vestuario que complica cualquier movimiento. El propio jugador se encargó de cerrar la puerta a especulaciones innecesarias. No habló de futuro ni dejó frases ambiguas. Simplemente recordó que está contento donde está y que su prioridad es seguir compitiendo al máximo nivel con el Inter.