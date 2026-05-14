¿Alexander Sorloth o Julián Álvarez? El FC Barcelona ya estudia al sucesor de Robert Lewandowski

El futuro de Robert Lewandowski en el FC Barcelona está cada vez más lejos del Camp Nou. El delantero polaco está viviendo sus últimos meses con la camiseta del Barça. El equipo azulgrana ya lo asume y es por eso que la dirección deportiva trabaja en la búsqueda de un sustituto y un delantero de calidad para el equipo. Y hay dos nombres que ahora mismo destacan por encima del resto: Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

Julián Álvarez, el gran sueño del Barça

Dentro del Barça existe un nombre que genera muchísimo consenso: Julián Álvarez. El delantero argentino gusta muchísimo por su movilidad, capacidad goleadora y facilidad para adaptarse a diferentes posiciones del ataque.

Además, el perfil de Julián encaja perfectamente con la idea de juego que quiere implantar Hansi Flick. Es un delantero con intensidad, presión alta y muchísima movilidad, características que el técnico alemán considera fundamentales para su sistema.

El problema es que en el Barça saben que su fichaje sería extremadamente complicado. El argentino tiene muchísimo mercado en Europa y su precio convertiría la operación en una de las más caras del próximo verano.

🚨 BREAKING: Barça know signing Julián Álvarez will be very difficult this summer.



The club still see him as their dream striker signing and Deco remains in contact with his camp, but Atlético Madrid consider him untouchable and do not want to negotiate.



Barça are already… pic.twitter.com/4zR5GOhRXk — Barça Universal (@BarcaUniversal) May 14, 2026

Sorloth aparece como la opción más realista

Mientras el Barça sueña con Julián Álvarez, hay otro nombre que cada vez gana más fuerza en las oficinas del club: Alexander Sørloth. El delantero noruego gusta porque ofrece algo muy diferente. Tiene potencia física, domina el juego aéreo y sabe perfectamente cómo moverse dentro del área. Además, su capacidad para fijar centrales puede resultar muy útil en partidos cerrados.

Otro factor importante es que Sorloth ya conoce perfectamente LaLiga. El atacante del Atlético de Madrid no necesitaría adaptación al fútbol español y podría rendir desde el primer momento, algo que el Barça valora muchísimo. Según se ha informado, el Barça ha lanzad una primera oferta de 25 millones por el jugador, una cifra asequible para el equipo azulgrana.

El Barça prepara una transición importante

La posible salida de Lewandowski obligará al Barça a tomar una decisión muy importante para el futuro del equipo. El delantero polaco no solo deja goles, también experiencia, liderazgo y muchísima personalidad competitiva.

Por eso, en el club quieren acertar con el próximo delantero. Deco lleva semanas estudiando perfiles y analizando qué tipo de atacante necesita realmente el equipo para seguir compitiendo al máximo nivel.

Ahora mismo, Julián Álvarez sigue siendo el gran objetivo soñado dentro del Barça. Pero viendo la dificultad económica de la operación, Alexander Sorloth empieza a convertirse en una opción cada vez más seria para liderar el ataque azulgrana en los próximos años.