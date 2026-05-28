Así juega Anthony Gordon, el nuevo fichaje que ilusiona al Barça

El Barça ya tiene prácticamente cerrado a uno de los fichajes más comentados del verano. Anthony Gordon está muy cerca de convertirse en nuevo jugador azulgrana y dentro del club hay muchísima ilusión con su llegada. No era el nombre más mediático del mercado, pero sí uno de los futbolistas que más gustaban tanto a Deco como a Hansi Flick. Y ahora muchos aficionados empiezan a preguntarse una cosa: ¿cómo juega realmente Anthony Gordon y por qué el Barça apostó tan fuerte por él?

Un extremo rapidísimo y muy incómodo para las defensas

Anthony Gordon es de esos futbolistas que te obligan a estar pendiente constantemente, porque en cualquier momento puede romper un partido con una carrera o una jugada individual. Su posición natural es la banda izquierda, aunque también puede jugar mucho más centrado o incluso como delantero y precisamente esa versatilidad fue una de las cosas que más convencieron al Barça.

El inglés tiene velocidad, desborde y muchísima agresividad atacando espacios, pero además no es el típico extremo que solo vive pegado a la banda. Le gusta aparecer por dentro, moverse constantemente y atacar el área rival y eso encaja muchísimo con la idea ofensiva que quiere Flick para el nuevo Barça. Otra cosa que llama mucho la atención en Gordon es la intensidad con la que juega cada partido. Presiona muchísimo, corre constantemente y no deja de atacar durante los 90 minutos.

En Newcastle explotó definitivamente como estrella

Cuando llegó al Newcastle United había dudas sobre si realmente podía convertirse en un futbolista diferencial, pero en Inglaterra terminó explotando completamente y esta temporada confirmó definitivamente su crecimiento.

No solo por los goles, también por el impacto que tiene continuamente en el juego ofensivo del equipo. En la Champions firmó actuaciones muy importantes y terminó convirtiéndose en uno de los jugadores más peligrosos del Newcastle.

Muchos defensas de la Premier sufrieron muchísimo para frenarlo durante toda la temporada, porque además de rápido, es muy agresivo en el uno contra uno y tiene personalidad para asumir responsabilidades incluso en escenarios grandes. Eso también gustó mucho dentro del Barça. El club buscaba un atacante joven, pero preparado para competir ya al máximo nivel y sienten que Gordon llega en el momento perfecto de su carrera.

El Barça cree que puede ser una pieza clave del nuevo proyecto

La operación ha sido barata.El Barça pagará una cifra muy importante por él, cercana a los 70 millones más variables, pero dentro del club consideran que es una apuesta estratégica para muchos años. Especialmente porque el equipo necesitaba reforzar el extremo izquierdo con un perfil distinto al que ya existe en plantilla. Además, Gordon llega con muchísimas ganas de vestir la camiseta azulgrana.

Según varias informaciones, tenía ofertas importantes de clubes como el Liverpool FC o el FC Bayern Munich, pero desde que apareció el interés del Barça, tuvo bastante clara su prioridad y eso dentro del club también se valora muchísimo.

Ahora la idea es que llegue en los próximos días a Barcelona para cerrar todos los detalles antes de marcharse al Mundial con Inglaterra. Mientras tanto, entre los aficionados ya empieza a crecer la curiosidad y también la ilusión.