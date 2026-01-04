Barça y Bayern se pelean por el central de moda: compañero ideal para Cubarsí

El mercado empieza a agitarse y el Barça ya rastrea Europa en busca de un central joven y con proyección que pueda acompañar a Cubarsí en el futuro inmediato y reforzar una defensa clave para el proyecto azulgrana.

El Barça busca un socio de garantías para Cubarsí

El FC Barcelona tiene claro que la defensa será una de las grandes prioridades de su planificación deportiva. La salida de Íñigo Martínez, las dudas recurrentes alrededor de Ronald Araújo y la necesidad de proteger el crecimiento de Pau Cubarsí han activado las alarmas en los despachos del club.

Cubarsí se ha consolidado como una de las grandes irrupciones de la temporada. Su madurez, lectura del juego y salida limpia de balón lo convierten en una pieza estructural del proyecto. Sin embargo, en el Barça son conscientes de que no puede asumir toda la responsabilidad defensiva en solitario. Necesita un compañero de lujo, un central que complemente su perfil y eleve el nivel competitivo de la zaga.

En ese contexto, la dirección deportiva azulgrana ha empezado a mover fichas en el mercado europeo, con la vista puesta tanto en enero como, especialmente, en el próximo verano. La idea es clara: apostar por talento joven, con proyección y encaje en el estilo Barça.

Tiago Gabriel, el nombre que seduce en Europa

Uno de los nombres que más fuerza ha ganado en las últimas semanas es el de Tiago Gabriel, central del US Lecce. Según ha informado el periodista Santi Aouna, tanto el Barcelona como el FC Bayern Munich siguen muy de cerca al joven defensor portugués, considerado uno de los centrales más prometedores del momento.

Con solo 21 años, Tiago Gabriel se ha consolidado en la Serie A gracias a su regularidad y a un perfil físico dominante. Destaca por su potencia aérea, su fortaleza en los duelos y una sorprendente capacidad para corregir espacios, cualidades muy valoradas en el fútbol actual. En Italia lo consideran un central moderno, preparado para dar el salto a un grande.

🚨 Lecce centre-back Tiago Gabriel is emerging as a target for Barcelona and Bayern Munich.



He was linked with Inter and Juventus over the summer and now with more consistent performances, more clubs have been scouting Tiago Gabriel and are impressed with what they've seen.… pic.twitter.com/2UXBY1xrRM — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 4, 2026

El Barça lo ha incorporado a su lista de objetivos estratégicos, valorando su posible llegada como una inversión de futuro. No obstante, no está solo en la carrera. El Bayern Múnich también ve en Gabriel una oportunidad de mercado para rejuvenecer su defensa y reforzar su estructura de cara a la Bundesliga y la Champions League.

Competencia feroz y decisión clave

Además de Barça y Bayern, otros clubes europeos han realizado seguimientos, e incluso el club saudí Neom SC ha preguntado por su situación. Sin embargo, el propio jugador prioriza seguir en Europa y competir al máximo nivel deportivo, un factor que favorece a los grandes del continente.

En el Camp Nou consideran que Tiago Gabriel encajaría perfectamente como pareja ideal de Cubarsí, formando una defensa joven, sólida y con recorrido para muchos años. Pero el interés del Bayern eleva la dificultad de la operación y podría encarecerla. El mercado aún no ha entrado en su fase decisiva, pero la batalla ya está en marcha. Barça y Bayern se miden fuera del campo por uno de los centrales de moda. Y la decisión final puede marcar el futuro de dos proyectos que buscan asegurar su defensa para la próxima década.